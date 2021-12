Algérie: Montpellier - L'entraineur évasif sur l'arrivée de Youcef Belaili

Ni infirmation, ni confirmation, c'est en cela qu'on peut résumer la réaction de l'entraîneur montpelliérain, Olivier Dall'Oglio, à la question de savoir si le club est vraiment intéressé par l'arrivée de Youcef Belaili.

Alors que l'ailier algérien est annoncé au MHSC après la résiliation de son contrat avec Qatar SC, Dall'Oglio s'est montré prudent et ne veut sans nul doute pas aller trop vite en besogne en ce qui concerne ce dossier.

" C'est un mercato d'observation, le groupe est en place. On travaille avec ce groupe-là. Mais on ne peut pas s'empêcher d'être observateur, c'est clair. Aujourd'hui, on est dans cette phase. Si on observe Belaïli ? On observe beaucoup de noms (sourire). Nos listes sont longues et larges. (... ) On peut être vite déstabilisés, donc si on pouvait avoir un apport supplémentaire pourquoi pas. En l'état, c'est un groupe qui vit bien et qui peut faire une saison entière comme ça ", a indiqué le coach de Montpellier.

Les prochains jours nous en diront un peu plus sur ce dossier.