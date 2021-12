Angola: Le Parlement approuve la législation du travail

Luanda — L'Assemblée nationale a approuvé, jeudi, de manière générale, les propositions de loi sur le Code de procédure du travail angolais et le Code de procédure administrative, instruments normatifs de nature procédurale liés aux garanties fondamentales pour les citoyens.

Les propositions de loi, issues de l'initiative législative du Président de la République, en tant que titulaire du Pouvoir Exécutif, ont été approuvées à l'unanimité lors de la 4ème Réunion Plénière Extraordinaire de l'Assemblée Nationale.

La secrétaire d'État à la justice, aux droits de l'homme et à la citoyenneté, Ana Celeste Januário, a présenté au Parlement les instruments normatifs susmentionnés.

La proposition du Code de procédure du travail angolais, approuvée par 155 voix pour, aucune contre et aucune abstention, vise à systématiser, harmoniser et rassembler toutes les normes de procédure du travail en vigueur dans un diplôme unique, afin de les adapter à la réalité constitutionnelle actuelle et au nouveau contexte des relations juridiques de travail et des conflits de travail.

L'objectif, selon l'exposé des motifs, est de faciliter son traitement, de favoriser l'efficacité quotidienne du Code et de garantir la certitude et sécurité juridiques.

Quant à la proposition de loi du Code de procédure administrative, généralement approuvée par 162 voix pour, aucune contre et aucune abstention, vise à adapter les règles régissant l'exercice de l'administration publique à la Constitution angolaise de 2010.

Le document, avec 279 articles, vise également à rapprocher les services publics de plus en plus des citoyens, à effectuer une déconcentration administrative pour augmenter l'efficacité et l'efficience de l'administration.

Consolidation de l'État démocratique de droit

Le président du groupe parlementaire MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, a noté, à cette occasion, que l'approbation de ces instruments normatifs est cruciale pour la réalisation et la consolidation de l'État démocratique de droit dans le pays, considérant cette hypothèse comme une priorité du parti qui dirige le Gouvernement.

Selon l'homme politique, les instruments normatifs susmentionnés, de nature procédurale, liés aux garanties fondamentales des citoyens, constituent, du point de vue de son parti, des piliers indispensables pour l'activité de travail, tant dans les entreprises que dans les services, qui sont plus digne, sûr et juste.

Pour lui, la justice sociale, le mérite, la formation continue du personnel et des travailleurs, en général, l'amélioration de l'architecture de rémunération dans l'économie, basée sur la qualité de la performance, le dialogue social, entre autres, représentent des principes et critères essentiels pour le fonctionnement et développement de l'économie de marché et du renforcement des institutions.

L'UNITA reconnaît les avancées en matière de politique de change

De son côté, l'UNITA, dans sa déclaration politique, a fait de vives critiques à l'égard de la gouvernance et du système démocratique du pays, mais a reconnu, dans le même temps, des avancées dans l'exécution de la politique de change et dans la stratégie de lutte contre la pandémie de Covid-19.

Selon le président du groupe parlementaire UNITA, Liberty Chiaka, la situation politique, économique et sociale du pays "se caractérise par quelques avancées, des échecs marqués et de forts revers".

" Avancées dans l'exécution de la politique de change et dans l'exécution de la stratégie de lutte contre le Covid-19. Échecs et fracas de la politique de lutte contre la faim et la pauvreté (...) et reculs forts dans l'affirmation de la démocratie en tant que régime politique pour la paix ", a souligné Liberty Chiaka.

La coalition CASA-CE, de la voix de la députée Cesinanda Xavier, a salué l'ouverture du Président de la République à traiter avec les différents acteurs politiques et sociaux.

Du point de vue de la députée, en faveur de la bonne gouvernance et de la construction d'un Etat démocratique et de droit, le dialogue doit être inclusif, permanent, franc et ouvert.

Dans la déclaration politique, Cesinanda Xavier a en revanche critiqué "le manque de rigueur dans la définition des priorités des politiques publiques", appelant l'Exécutif à repenser les priorités, dans le cadre d'une juste redistribution du revenu national.

La même position a été défendue par les politiciens Lucas Ngonda, du FNLA, et Benedito Daniel, du PRS.

Joana Lina et Pedro Sebastião reviennent à l'AN

L'Assemblée plénière de l'AN a approuvé des résolutions mettant fin à la suspension des mandats, aux termes de la loi et de la Constitution, des députés Pedro Sebastião, Joana Lina, Sérgio dos Santos et Deolinda Valiangula, qui exerçaient auparavant des fonctions gouvernementales.

L'AN a également approuvé les résolutions de suspendre le mandat, pour cause de maladie avérée, des députés Miguel Zau Puna, Rui Mingas et Luís Gomes Sambo.