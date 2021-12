Angola: L'approvisionnement par pipeline commence lundi à l'aéroport 4 de Fevereiro

Luanda — La Sonangol inaugurera, lundi 20, son " Projet de pipeline " pour le Jet A1, qui relie les installations de carburant de Boavista 5 au terminal de fret de l'aéroport international 4 de Fevereiro, à Luanda.

Le pipeline à cet effet a une longueur d'environ 25 kilomètres et permettra au carburant susmentionné (Jet A1) d'être transféré avec plus de sécurité et d'efficacité, selon les garanties de la Sonangol, dans une note à laquelle l'ANGOP a eu accès jeudi.

La ligne de transport de carburant susmentionnée a déjà été sous pression expérimentale conventionnelle, comme le mentionne la compagnie pétrolière dans son journal (Pacaça), édition de septembre.

Avec cette nouvelle initiative, la Sonangol espère réaliser des économies financières, dues à la discontinuité et à l'usure consécutive des véhicules de ravitaillement en air, qui parcourent des distances du point d'expédition au lieu de livraison du produit.

Le Jet A1 est un carburant spécifique pour l'approvisionnement des avions, constituant un produit que la Sonangol prétend produire en autosuffisance, ce qui lui a permis de répondre de manière circonstanciée à une faible demande régionale.

Le projet de construction du Pipeline fait partie de l'une des " grandes réalisations " de la Division Distribution et Marketing (UNDC) de cette entreprise angolaise.

La même unité est confrontée à des défis tels que l'agrandissement et la réactivation de l'usine de lubrifiants et l'achèvement de la branche ferroviaire de Moxico, pour accélérer le transport de carburant vers les régions Centre et Sud du pays.

Récemment, la compagnie pétrolière nationale a inauguré, à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, les installations de carburant qui alimentent les besoins de la région orientale du pays.