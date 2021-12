Algérie: Journée internationale des migrants - Dissiper les préjugés et sensibiliser sur la contribution des migrations

Alger — La communauté internationale célèbre, samedi, la Journée internationale des migrants dans le but de dissiper les préjugés et sensibiliser l'opinion sur la contribution des migrations dans les domaines économique, culturel et social, au profit des pays d'origine et de destination.

Organisée sous le thème, "Mettre à profit le potentiel de la mobilité humaine", la Journée internationale des migrants aura lieu cette année 70 ans après la Conférence de Bruxelles qui a été à l'origine de la création de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Dans un message publié sur son site internet, l'agence onusienne indique que toutes sortes de facteurs continuent de déterminer les mouvements de population.

Ceux-ci, qu'ils soient volontaires ou forcés, sont la conséquence de catastrophes, de difficultés économiques, d'une pauvreté extrême et de conflits dont l'ampleur et la fréquence vont en s'accroissant.

Selon la même source, environ 280 millions de personnes étaient des migrants internationaux en 2020, soit 3,6 % de la population mondiale.

Tous ces facteurs influeront considérablement sur les caractéristiques et l'ampleur des migrations à l'avenir, et détermineront les stratégies et politiques que les pays devront élaborer pour mettre à profit le potentiel qu'offre la migration, tout en veillant à ce que les droits de l'homme fondamentaux des migrants soient protégés.

"La politisation de la migration et la déshumanisation des migrants que l'on observe actuellement dans de nombreux endroits du monde alimentent la xénophobie et entravent notre engagement à construire des sociétés plus résilientes et plus inclusives et à bâtir un système multilatéral plus solide", a-t-il ajouté.

En cette Journée internationale des migrants, et alors que le monde célèbre le troisième anniversaire de l'adoption du Pacte mondial, le Réseau des Nations unies sur les migrations appelle "vivement les Etats et toutes les parties prenantes à intensifier la coopération internationale et à renforcer les partenariats mondiaux, régionaux, bilatéraux, nationaux et locaux en faveur de migrations sûres, ordonnées et régulières".