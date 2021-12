Congo-Brazzaville: Communication - Focus média et C Direct liés par un protocole d'accord

Le président fondateur du groupe C Direct, Judicaël Moussirou, a signé, le 16 décembre à Brazzaville, un protocole d'accord avec le manager de Focus média, Mikhaël Gatsé, afin de faciliter la production de l'une des émissions phares diffusée sur C Direct, " C Direct in side ".

Selon les termes du contrat d'une année renouvelable signé entre les deux parties, Focus média s'occupera de la réalisation et la production de l'émission d'investigation intitulée "C Direct in side". En abordant tous les aspects de la société congolaise, ce magazine présentera de façon générale et professionnelle la République du Congo à travers ses acteurs politiques, économiques, culturels, sociaux et autres.

" Nous souhaitons aller en profondeur sur les sujets d'actualité au Congo. Toutes les deux parties sont bénéficiaires. Elles vont produire un magazine pour C Direct qui se nomme "C Direct in side" ", a indiqué Judicaël Moussirou.

Ce grand reportage d'investigation et d'autres contenus journalistiques sera diffusé tous les jours à partir de 19h 30 sur C Direct.

C Direct est, en effet, la première chaîne télévisuelle des deux Congo. Elle est disponible dans quarante-quatre pays africains grâce à Canal+ et en France via Free box et autres canaux de diffusion. Elle évolue dans les domaines de marketing, communication et médias.

Focus média, pour sa part, est une chaîne de télévision généraliste dirigée par des jeunes Congolais. Faisant partie des branches de la plateforme boost, Focus est, selon ses responsables, au service de la communauté puisqu'il continue de se frayer un chemin dans le sillage médiatique congolais.