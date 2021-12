Maroc: Sommet "MSGBC Oil, Gas and Power" - Mme Benali plaide pour l'encouragement de partenariats publics-privés et l'intégration régionale des réseaux et des marchés

- Les secteurs du pétrole, du gaz et l'électricité à l'échelle du continent africain "ne peuvent jouer leur rôle dans la transition énergétique sans l'encouragement de partenariats publics-privés et l'intégration régionale des réseaux et des marchés", a affirmé, vendredi, Mme Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.

La ministre, qui intervenait par visioconférence lors du Sommet du bassin "MSGBC Oil, Gas and Power", qui se tient à Diamniadio, à 30 km de Dakar, sous le thème "Energies du futur : Comment financer une transition énergétique juste, équitable et inclusive", a souligné que "l'engagement du Maroc dans une transition énergétique est un choix politique volontariste lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, il y a plus d'une décennie, à travers une stratégie énergétique ambitieuse".

Cette stratégie ambitieuse est fondée essentiellement sur trois piliers : énergies renouvelables, efficacité énergétique et intégration régionale, accompagnés de l'innovation adaptée et la composante locale, a indiqué la ministre.

Mme Benali a souligné que le Maroc a régulièrement accru son ambition dans le développement des énergies renouvelables, relevant qu'en 2018, Sa Majesté le Roi a décidé de dépasser l'objectif annoncé lors de la COP21 en portant la part des énergies renouvelables à plus de 52% du mix électrique avant 2030.