Maroc: "Aâlam Chahrazad", une nouvelle émission débat sur M24

Rabat — M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, lance dans le cadre du renforcement de la grille de ses programmes, une nouvelle émission-débat hebdomadaire intitulée "Aâlam Chahrazad" (monde de Chahrazad) présentée par l'animatrice Chahrazad Akroud.

Cette émission vise à jeter la lumière sur la vie personnelle et professionnelle de stars appartenant aux mondes de l'art, de la politique, de la culture, du sport, des médias et d'autres domaines.

Chahrazad Akroud emportera le public de M24, sur une durée de 26 minutes, par des histoires, dont les personnages diffèrent d'une émission à l'autre, au gré de chapitres qui varient en fonction de leurs centres d'intérêts et de leurs préoccupations.

L'émission "Aâlam Chahrazad" sera diffusée chaque vendredi à 20H30 avec une rediffusion le dimanche à la même heure.

Outre "Aâlam Chahrazad", M24 présente à son public plusieurs autres émissions, dont "Al Machhad Attakafi" (paysage culturel), présenté par la journaliste et poétesse Ouidad Benmoussa et "M Auto" animé par le journaliste spécialisé Jalil Bennani.

M24 compte également lancer, durant les prochaines semaines, des émissions d'analyse pour enrichir sa grille de programmes, qui couvrent toute la journée par des séances d'information, comprenant des débats animés par des experts, académiciens, responsables, artistes et écrivains, qui discutent et commentent les informations, et analysent les dimensions et les contextes d'un fait d'actualité.

La chaîne met l'accent également sur les principaux événements nationaux et internationaux et présente des lectures dans la presse, des correspondances et des chroniques, élaborées par son vaste réseau de correspondants présents sur l'ensemble du territoire national et dans les principales capitales des cinq continents.

La chaîne d'information marocaine M24, qui reflète l'image singulière et moderne de l'Agence Marocaine de Presse en tant que pôle public d'information, ambitionne de présenter un produit inédit en vue de récupérer une partie de l'audience marocaine et de contribuer ainsi à renforcer la souveraineté nationale dans le domaine de l'information.