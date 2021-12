Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation des obligations renoue avec la hausse après plusieurs journées de baisses

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a renoué avec la hausse au terme de la séance de cotation de ce vendredi 17 décembre 2021 après plusieurs journées de baisses.

Cette capitalisation s'est établie à 7073,281 milliards de FCFA contre 7059,429milliards de FCFA, soit une augmentation de 13,852 milliards de FCFA. A part la séance de cotation du 14 décembre marquée par une hausse de 3,06 milliards de FCFA, les autres journées de la semaine sont caractérisées par des baisses respectives de 11,672 milliards le 13 décembre, 23,38 milliards le 15 décembre et 746 millions le 16 décembre.

Quant à la capitalisation des actions, elle s'est élevée à 5871,720 milliards de FCFA contre 5905,405 milliards de FCFA à la fin de la journée du 16 décembre, soit un repli de 33,685 milliards de FCFA.

Pour sa part, la valeur totale des transactions s'est rehaussée par rapport à la séance de la veille, s'établissant à 3,550 milliards de FCFA contre 1,019 milliard de FCFA précédemment.

Les indices de la Bourse ont fini la semaine en baisse. L 'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a ainsi régressé de 0,40% à 147,77 points contre 148,37 points la veille. De même, l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) s'est replié de 0,57% à 195,18 points contre 196,30 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Ecobank Côte d'Ivoire (plus 1,73% à 4 985 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 1,52% à 6 700 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 1,37% à 2 220 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 0,91% à 4 440 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 0,23% à 2 200 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SICOR Côte d'Ivoire (moins 6,16% à 4 800 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 4,52% à 845 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (moins 4,18% à 5 500 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 4,06% à 945 FCFA) et Oragroup Togo (moins 3,76% à 4 090CFA).