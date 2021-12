Afrique Centrale: Le ministre R.E discute de la coopération avec un diplomate belge

Luanda — Le ministre des Relations Extérieure (R.E), Téte António, a reçu jeudi, en audience, l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Jozef Smets, avec qui il a analysé le niveau de coopération bilatérale entre les deux pays.

Une note du ministère angolais des Relations Extérieures indique que la réunion a également abordé la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo (RDC), au Rwanda et en République centrafricaine (RCA).

Le document, auquel l'ANGOP a eu accès, souligne que la démarche a été faite dans le cadre de la présidence angolaise à la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

Téte António et Jozef Smets ont également évoqué les instruments juridiques en cours de négociation, notamment l'accord sur l'exemption de visas dans les passeports diplomatiques, de service et spéciaux et l'accord entre l'Angola et les États du Benelux sur la réadmission et le protocole de mise en œuvre correspondant.

Il est connu sous l'acronyme Benelux, l'accord de coopération intergouvernemental signé entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

L'objectif principal de cette union est de faciliter et d'augmenter les échanges de marchandises entre ses membres, en réduisant les taxes et les frais sur le commerce extérieur, en plus de réduire la bureaucratie.

Les deux pays ont signé des accords dans les domaines de la coopération économique, scientifique et culturelle, qui ont défini le cadre juridique de régulation de la coopération bilatérale et créé la Commission mixte.

L'Angola et la Belgique ont également signé un protocole d'accord sur les services aériens et un autre sur les consultations politiques bilatérales, en plus d'un accord spécifique sur l'intervention pour soutenir la lutte contre la trypanosomiase dans la province de Cuanza Norte.