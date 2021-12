Congo-Brazzaville: Activités génératrices de revenus - Des femmes entrepreneures adoptent l'initiative du réseautage

Les promotrices des activités génératrices de revenus ont sollicité, le 15 décembre à Brazzaville, aux autorités congolaises de mettre en place un programme d'accès au financement pour les femmes évoluant dans ce domaine.

Le vœu a été formulé à l'issue de la session de formation sur le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des femmes entrepreneures et promotrices des activités génératrices de revenus. La session a été organisée par le ministère de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement au Congo. L'objectif a été d'organiser les femmes entrepreneures en réseau d'intérêt commun.

En effet, pendant deux jours, les femmes ont acquis des connaissances sur plusieurs concepts, notamment la différence entre un homme d'affaires et un entrepreneur, le tribunal compétant international en cas de litige commercial et bien d'autres.

A l'issue des travaux, les femmes ont émis le souhait d'avoir un appui du ministère, un accompagnement dans la formalisation des entreprises, un accompagnement matériel et financier pour les promotrices des activités génératrices de revenus. Elles ont demandé également la création des structures d'encadrement, la mise en place d'un programme d'autonomisation des femmes, un fonds de garantie et de soutien ainsi qu'un compte bancaire en leur faveur. Les partcipantes à la session de formation ont ainsi ont invité leurs consœurs à se former, à s'instruire et à changer de comportement.

Notons que la formation s'inscrivait dans le cadre du Plan de travail annuel 2021, signé entre le ministère et le Programme des Nations unies pour le développement, intitulé " Appui technique aux femmes promotrices d'activités génératrices de revenus évoluant à Brazzaville et Pointe-Noire ". Elle a regroupé plus d'une vingtaine de femmes entrepreneures et promotrices des activités génératrices de revenus de tous les arrondissements de Brazzaville.

Le directeur général de l'Intégration de la femme au développement, Alain Hippolyte Delon Issié, a rappelé dans son mot de clôture l'importance de cette formation. Selon lui, les femmes ont acquis des connaissances nécessaires qui leur permettront d'être efficaces, compétentes et actives dans leurs activités quotidiennes.