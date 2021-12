Cameroun: Prise en charge des déplacés internes - Près de 400 personnes soignées

17 déc. 2021 15:56

La présidente de la Croix-rouge camerounaise a supervisé des activités du projet d'assistance en soins de santé de base au profit de ces populations le 14 décembre dernier à Douala. Georges Emmanuel TSAYID

Ce 13 décembre, Obedient Tune, déplacée interne originaire de la région du Nord-Ouest, se faisait un sang d'encre pour son nourrisson malade depuis peu. Heureusement pour elle, elle bénéficie de l'assistance de la Croix-Rouge depuis quelques mois. Ce 14 décembre, elle s'est présentée au dispensaire du comité départemental de la Croix-rouge du Wouri qui a pris son enfant en charge. Aujourd'hui, le bébé va beaucoup mieux.

Ces actions de la Croix-rouge camerounaise entrent dans le cadre du projet d'assistance en soins de santé de base au profit des populations déplacées internes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La présidente nationale du mouvement, Mme Cécile Akame Mfoumou, est venue à Douala évaluer et superviser les activités de la Croix-Rouge en général, et la mise en œuvre de ce projet en particulier. Elle a tenu à féliciter le président du comité départemental de la Croix-Rouge du Wouri et son équipe de volontaires pour le travail qu'ils abattent au quotidien. " C'est ce dynamisme qui a permis à ce comité de bénéficier de ce projet ô combien important ", a-t-elle déclaré.

Mme Cécile Akame Mfoumou a visité le circuit des malades et échangé avec les patients en consultation. Dans le Littoral, le projet cible 700 personnes déplacées internes. Jusqu'à présent, près de 400 personnes sur les 700 enregistrées ont bénéficié de cette prise en charge sanitaire gratuite.

A en croire le Dr Kuo Ngamby, président du comité de la Croix-rouge du Wouri, cette situation est due à la longue distance entre la formation sanitaire et les déplacés internes. " Nous faisons de notre mieux pour apporter un soulagement à nos patients cibles en faisant le diagnostic, en distribuant les médicaments, en prodiguant des conseils entre autres. Nous recevons plus de 50 personnes par jour. Il y en a qui n'ont pas été recensées et ne possèdent pas nos cartes, que nous fournissons à ceux qui se font enregistrer. Cependant, nous les prenons en charge et nous faisons une comptabilité à part pour ceux-là ", a indiqué Dr Kuo Ngamby.

Le projet prend en charge les enfants de déplacés internes âgés de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes et les personnes vulnérables. Il est financé par le gouvernement italien par l'entremise de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-rouge et du Croissant-rouge.