Afrique Centrale: Interconnexion électrique Cameroun - Tchad - Près de 180 milliards de F disponibles

17 déc. 2021 15:21

Un accord de crédit a été signé mercredi dernier à Yaoundé entre le ministre camerounais de l'Economie et le directeur des opérations de la Banque mondiale.

Dans le cadre du projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad (Pirect), le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey a signé un accord de financement de près de 295 millions de dollars soit à peu près, 180 milliards de F avec la Banque mondiale, représentée par Abdoulaye Seck, directeur des opérations du Cameroun de cette institution. La cérémonie de signature de cette convention a eu lieu le 15 décembre 2021 à Yaoundé en présence du ministre de l'Eau et de l'Energie (Minee), Gaston Eloundou Essomba. Le Pirect va connecter le Réseau interconnecté sud au Réseau interconnecté nord et pour desservir le Tchad.

Durant la première année d'opération, un surplus de près de 522 GWH d'énergie propre (solaire et hydroélectrique) pourra alimenter le septentrion, et à terme, jusqu'à 1800 GWH par an, soit plus de trois fois la production thermique actuelle. Ce sont également plus de 1600 lignes électriques qui seront construites entre le Tchad (320) et le Cameroun (1320). Tout en saluant l'excellente qualité de la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et le Cameroun, Alamine Ousmane Mey a indiqué que ce projet était une réponse aux préoccupations des populations s'agissant de l'accès aux services sociaux de base.

Il est revenu sur le potentiel hydroélectrique immense dans la partie méridionale de la Sanaga qui est de près de 10000 MW. Il a en même temps évoqué le déficit d'accès à l'électricité et de production à l'énergie ne permettant pas à certaines régions du pays d'évoluer au même rythme que celles bénéficiant de ce fort potentiel. Il est clair que cette situation sera bientôt réglée avec ce projet intégrateur qui va non seulement répondre à une préoccupation majeure de l'industrialisation du Cameroun mais aussi sera un espace de rapprochement des populations du Cameroun et du Tchad.

Pour sa part, Gaston Eloundou Essomba a indiqué que cette interconnexion était la bienvenue, avec les premiers 512 KW de haute tension qui partiront du barrage de Nachtigal jusqu'à Ngaounderé. " La disparité en matière de taux d'accès à l'électricité sera bientôt moindre parce qu'il y avait un problème d'offre qui est en train d'être résolu ", conclut-il. D'après Abdoulaye Seck, ce projet permettra au surplus de production d'hydroélectricité de la région du Sud d'alimenter les régions du Septentrion où les besoins en énergie sont immenses et pressants. " Cela va changer beaucoup de choses sur les questions de stabilité, de sécurité et d'accès à l'électricité. La transformation de l'économie n'est pas en reste ", s'est réjoui Abdoulaye Seck.