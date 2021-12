Cameroun: Embellissement - Des kiosques plus modernes

Ces mobiliers urbains inaugurés hier par Luc Messi Atangana, maire de la ville, devraient générer 2000 nouveaux emplois.

Ce sont des habitacles préfabriqués couvrant une superficie de six mètres carrés chacun, répondant à un double objectif de salubrité publique et de fonctionnalité. 250 kiosques modernes, après les 120 déjà installés à divers endroits de la cité capitale, ont été inaugurés, hier à Yaoundé par Luc Messi Atangana, maire de la ville. La vision de l'édile de la ville, celle de la modernisation et de l'embellissement du département du Mfoundi est concrétisée par le partenaire Accent Média, qui envisage de porter le nombre de ces mobiliers urbains à 700 unités.

Pour un total de 2000 espaces de travail et 7000 mètres carrés d'espaces d'affichage publicitaire. Le tout pour un investissement global de 5 milliards de F. La bonne nouvelle étant que ce nouveau parc de kiosques va créer pas moins de 2000 nouveaux emplois et en transformer 3000, à en croire Accent Media. " Le projet de doter Yaoundé de nouveaux mobiliers urbains est né d'un constat : celui de l'existence d'une multitude de kiosques de couleurs et de formes différentes qui ne contribuent pas à donner une image reluisante de notre ville. Ce projet traduit donc notre ambition de lutter contre le désordre urbain tout en améliorant l'esthétique urbaine ", a fait savoir Luc Messi Atangana.

Sur les multiples avantages qu'offrent ces kiosques, Jacques Ndjamba, président directeur général d'Accent Media, indique que ces habitacles garantissent aux opérateurs économiques des conditions d'exercice d'activités optimales et aux occupants, des conditions de confort et de sécurité suffisantes. En effet, " ce sont des espaces à l'abri des intempéries, dotés d'isolation thermique et d'une alarme automatique pour sécuriser les personnes et les biens. Il convient de souligner que chaque kiosque peut être occupé de manière indépendante soit par une, deux ou trois personnes ", a-t-il souligné.

Autres avantages, la lutte contre le désordre urbain et l'amélioration des conditions de travail des employés. Ainsi que la traçabilité des activités commerciales. Le partenaire de la Communauté urbaine de Yaoundé explique par ailleurs que les kiosques s'adressent à tous types d'activités indépendamment de leurs tailles. Sont concernés : les pouvoirs publics (identification, enrôlements, points d'information et de distribution de services, etc.), les entreprises de distribution de biens et services, les commerçants et artisans, entre autres.

In fine, le maire de la ville de Yaoundé a tenu à rappeler que le projet était réalisé sur le modèle Build-Operate-Transfer, " ce qui signifie que le partenaire construit, exploite et transfère. Il me paraît donc utile de rappeler aux partenaires et autres utilisateurs que ces nouveaux mobiliers urbains demeurent la propriété de la Communauté urbaine de Yaoundé ", a conclu Luc Messi Atangana.