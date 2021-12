Cameroun: Sally Nyolo - Des idées à revendre

L'icône de la musique camerounaise s'est entretenue avec le ministre Bidoung Mkpatt sur son projet relatif à la musique à l'école et ses droits d'auteur mercredi dernier à Yaoundé.

Rayonnante de vie comme à son habitude, Sally Nyolo, l'icône de la musique camerounaise est venue s'entretenir avec le ministre des Arts et de la Culture sur les différents sujets qui lui tiennent à cœur. Cette visite de la star rentrait dans le cadre du traditionnel " Mercredi des artistes ", initié par le ministre Bidoung Mkpatt. Au menu de la rencontre, le projet de Sally Nyolo dénommé " Traditions et création musicale dans la diversité ".

Ledit projet de cycles pédagogiques vise à installer des écoles pilotes dans les dix régions du pays en vue de l'apprentissage des musiques et instruments traditionnels aux élèves du primaire et du secondaire. " C'est un projet sur lequel je me suis beaucoup investie depuis le début de cette année 2021 où j'ai d'ailleurs fait mon retour au Cameroun. J'ai mis les mains sur le projet et j'ai commencé à travailler avec les enfants pendant les vacances dans le cadre des vacances utiles organisées par le ministère des Enseignements secondaires ", a confié l'auteur du titre à succès " Tam Tam ".

Sur ce projet d'envergure, l'artiste dit avoir encadré des enfants du Cameroun entier pendant les vacances avec pour but de les préserver de l'oisiveté. Car pour elle, " il est plus que jamais temps de retourner à notre culture qui est notre présent et notre futur. Car c'est nécessaire de les léguer à notre progéniture en les formant et en les préparant mieux pour leur avenir et celui de leur pays. " Pendant ce cycle pédagogique, il était donc question de fabriquer des instruments traditionnels avec les moyens du bord en recyclant les petites bouteilles. A cet effet, un répertoire de 10 chansons a été monté.

L'autre sujet majeur abordé par Sally Nyolo avec le Minac, est celui des droits d'auteur de la chanteuse. Il s'agit d'un dossier qui fait partie du retour de Sally Nyolo au Cameroun. " Comment les artistes comme moi, font pour récupérer leurs droits d'auteur quand ils n'étaient pas toujours présents sur le territoire ? Effectivement, je viens de passer 40 ans hors du Cameroun. Mon retour a besoin de ce travail que j'ai effectué pour continuer à œuvrer sur place. J'ai besoin de récupérer mes droits et j'ai posé ce problème au ministre ", a-t-elle indiqué. Avant de conclure : " Le ministre n'a pas oublié et on est en train d'y travailler. Il m'a demandé d'être encore patiente. "