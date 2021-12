Gabon: Ali Bongo Ondimba échange en tête-à-tête avec le Président de la République Démocratique Fédérale d'Ethiopie.

Libreville - le 17 décembre 2021-Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu ce jour au Plais Rénovation avec son Homologue de la République Démocratique Fédérale d'Ethiopie, Son Excellence Sahle-Work Zewde.

En séjour pour la première fois en terre gabonaise en sa qualité de Chef d'Etat, l'ancienne diplomate Ethiopienne et Représentante du Secrétaire Général des Nations Unies en RCA a abordé au cours d'un entretien en tête-à-tête avec son homologue gabonais des sujets divers. Notamment, le renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre le Gabon et l'Ethiopie, les questions d'actualité de l'heure, de paix et de sécurité.

En outre, le numéro un éthiopien a tenu à faire au Président de la République Gabonaise un point sur la situation sécuritaire et la crise qui existe entre le Gouvernement fédéral et le Tigré. Elle a fait état des avancées réalisées par le Gouvernement éthiopien dans le cadre de la résolution de ce conflit qui perdure depuis plus d'un an.

Le Président éthiopien a également félicité notre pays pour son élection en qualité de Membre non Permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023, et a salué l'implication du Président de la République sur les questions de maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle régionale, continentale et internationale. Elle a relevé l'engagement du Chef de l'Etat en matière de promotion des femmes gabonaises à des postes décisionnels.

Au cours de ces échanges fructueux, les deux personnalités ont exprimé leur volonté de développer davantage des consultations régulières dans le cadre des relations diplomatiques et politiques qui lient nos deux nations afin d'accorder leurs vues sur les questions d'ordre général et d'intérêt commun.