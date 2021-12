Cote d'Ivoire: Sortie de la 54e et 55e de promotion de l'ENA/Patrick Achi - " Nous vivons un temps de transformation et d'accélération historique "

document

Le premier ministre Patrick Achi a pris part, ce vendredi 17 décembre 2021, à la sortie de la 54ème et 55ème promotion des élèves stagiaires de l'École nationale d'administration dont il est parrain. Ci-dessous l'intégralité de son allocution.

Je ressens un très grand plaisir et un vif honneur à présider la cérémonie qui nous rassemble ce matin, dans les locaux de l'École Nationale d'Administration, en raison de la solennité qui s'y rattache et des valeurs d'effort, de service et de devoir qu'elle souligne ; au moment même où notre nation fait le choix souverain d'accélérer la transformation de son économie comme de sa gouvernance, en comptant sur ses talents les plus engagés, un capital humain stratégique qu'il nous faudra demain toujours plus développer et valoriser.

C'est en effet une " Côte d'Ivoire ambitieuse " qui prend son envol, après une décennie de redressement historique accomplie sous le leadership du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, grâce à l'engagement de l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens.

Une Côte d'Ivoire ambitieuse qui veut avancer plus vite, plus haut, plus loin, pour apporter un progrès économique, social et humain toujours plus puissant à l'ensemble d'un peuple talentueux, pour faire grandir cette fierté nationale retrouvée comme ce rayonnement continental indéniable, auquel notre patrie aspire légitimement depuis les premiers jours de son indépendance.

Et cette Côte d'Ivoire a besoin de femmes et d'hommes qui partagent son rêve, épousent son ambition et la servent dans l'Union, la Discipline et le Travail, comme le clame avec ferveur la devise de notre République.

C'est pourquoi la sortie de la 54ème et de la 55ème promotion des élèves stagiaires de l'École Nationale d'Administration constitue un moment fort pour notre administration publique, pour notre État comme pour notre Nation, dont cette école épouse le destin et les valeurs parallèlement depuis 61 ans.

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais saluer l'important détachement des forces armées de Côte d'Ivoire, dont la présence atteste de la solennité du moment.

Je voudrais adresser mes chaleureuses salutations aux hautes personnalités de l'État ainsi qu'à l'ensemble de nos invités qui nous font l'amitié de leur présence. Vous me permettrez ainsi de saluer tout particulièrement l'Inspecteur Général d'Etat ainsi que les membres du Gouvernement.

Je voudrais saluer également Madame le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration pour tous ses efforts déployés pour engager résolument notre administration sur le chemin de la modernité et de l'efficacité, en renforçant sa visibilité, sa productivité, ainsi que son lien avec l'ensemble des usagers du service public, qu'ils soient citoyens ou acteurs privés. Chère petite sœur, tu es la bonne personne au bon endroit !

Je voudrais enfin féliciter chaleureusement l'ensemble de mes filleuls de la 54ème et 55ème promotion, dont j'imagine ce matin le bonheur ainsi que l'immense honneur ressenti en parachevant, avec toute la solennité requise, deux années de formation rigoureuse et exigeante.

Mesdames et Messieurs,

Avoir le noble privilège d'être désigné parrain de deux promotions d'énarques, appelés à constituer demain l'élite de cette administration ivoirienne, toujours plus engagée et efficace, c'est immédiatement appréhender l'insigne honneur qui vous fait, mais plus encore, prendre conscience de la responsabilité publique et morale qui vous incombe, en termes de transmission des valeurs de volonté, de service et de loyauté.

Je m'y emploierai à chaque instant, du mieux possible de mon être, avec en tête, ce splendide proverbe formulé par nos ancêtres : " L'homme jeune marche plus vite que l'ancien. Mais l'ancien lui, connait la route ".

Oui, il est du devoir des aînés d'éclairer les pas de ceux qui, un jour prochain, poursuivront leur œuvre de construction d'un État, d'une République, d'une Nation désormais debout, unie et en marche.

Et ce d'autant plus, que nous vivons un temps de transformation et d'accélération historique de notre économie et de notre société, sous l'impulsion du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara et de son projet de société d'une " Côte d'Ivoire Solidaire ". ,

Mesdames et Messieurs,

Au nombre des transformations profondes attendues pour permettre ces nouveaux progrès humains, figurent celle de notre Administration qui doit être animée par des hommes et des femmes rigoureusement formés, pleinement conscients de leurs responsabilités, des défis de notre temps et engagés à agir chaque jour, pour l'avènement de cette Côte d'Ivoire plus solidaire.

Avec vous chers filleuls, l'Administration publique pourra se réformer, passant à une approche de service aux publics, soucieuse de l'adaptation constante de ses prestations. L'Administration devra inspirer confiance, exprimer sa disponibilité, produire des performances durables. Elle sera le partenaire privilégié des entreprises comme du citoyen, dans une vraie démarche d'écoute, de responsabilité et de probité.

A cette fin, nos efforts devront être orientés en direction de quelques axes majeurs :

- L'efficacité de l'action administrative et la qualité de la gestion publique, qui doit être axée davantage sur le résultat.

- L'amélioration de la relation entre administration et administrés, avec pour objectif la recherche permanente de la satisfaction des usagers qui doivent être vus, si je puis dire, comme des citoyens ou entreprises " clients ".

- La modernisation de la fonction publique par la simplification des procédures et l'intégration du digital.

- Le renforcement enfin de la présence de l'État dans tous les territoires, en favorisant la proximité de l'administration avec nos populations en région, avec la même qualité de service, dans un souci de justice et d'équité.

C'est à ces challenges exaltants que je nous invite tous !

Mesdames et Messieurs,

Je note avec un vif intérêt que l'École Nationale d'Administration est pleinement engagée dans cette phase de transformation et j'apprécie à sa juste valeur la devise retenue par mes filleuls - Excellence, Discipline et Intégrité - qui traduit les valeurs nobles de la société que nous voulons bâtir, sous la haute égide du Président de la République.

Chers filleuls des 54ème et 55ème classes de l'ENA, c'est à vous qu'il reviendra donc bientôt, dans la droite ligne de vos devanciers, d'accélérer le processus de transformation de notre administration publique et d'y faire émerger les mêmes valeurs que celles que vous avez choisies de graver au frontispice de vos promotions.

Une carrière professionnelle, faites d'exigences, d'ambitions et de dépassements, commence aujourd'hui pour vous.

Vous êtes des femmes et des hommes appelés par votre vocation et vos capacités à exercer la fonction la plus importante et la plus noble qui soit dans l'ordre temporel : le service de l'État et de la Nation. Soyez-en fiers. Soyez-en dignes.

Ne reculez jamais face aux obstacles. Travaillez et travaillez toujours. Apprenez et apprenez encore, pour amplifier vos expertises tout au long d'une vie professionnelle qui grandira dans un pays en mutations et un monde en bouleversements.

Ne vous arrêtez jamais. Faites de ces mots splendides du gigantesque Nelson Mandela, une règle d'action : " cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse ". Oui, osez, échouez, recommencez, réussissez. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever pour continuer à avancer.

Ayez enfin toujours en tête, la devise de cette école qui vous a forgé : " Res non verba ". Non des mots, des actes. Ou pour le dire avec plus de simplicité encore : parler peu, agir beaucoup. C'est la règle des serviteurs de la Nation, c'est votre règle désormais.

Chers élèves venus des pays frères, vos succès dans vos pays respectifs seront notre récompense. Merci pour votre confiance dans nos institutions.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Avant de clore mon propos, je voudrais exprimer à nouveau mon immense et singulière fierté d'avoir été le témoin de cette cérémonie qui fait l'honneur de notre République.

Elle incarne cette Côte d'Ivoire nouvelle, plus engagée et éclairée, plus travailleuse et rigoureuse, voulue et construite par le Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, avec toutes les Ivoiriennes et les Ivoiriens de bonne volonté.

J'adresse mes vives félicitations et mes encouragements à la Direction Générale de l'École Nationale d'Administration, aux Directeurs d'Écoles ainsi qu'à l'ensemble du personnel d'encadrement pour avoir su entretenir et développer le prestige de cette grande école de formation des cadres de notre État.

Vive les 54ème et 55ème Promotions de l'ENA !

Vive l'Administration exemplaire pour une Côte d'Ivoire solidaire !

Je vous remercie.