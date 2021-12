Afrique: Sommet d'Istanbul - La participation de l'Algérie confirme le partenariat entre Alger et Ankara

Istanbul — La participation de l'Algérie au 3ème Sommet de partenariat Turquie-Afrique qui se tient samedi à Istanbul, confirme le partenariat d'exception des relations qu'entretiennent les deux pays.

Dans ce sens, la participation du Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, à ce sommet en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, réaffirme le caractère d'exception des relations bilatérales qu'entretiennent l'Algérie et la Turquie dans divers domaines.

Pour rappel, le Président turc Recep Tayyip Erdogan, avait déclaré lors de sa visite de travail et d'amitié effectuée en Algérie en janvier 2020, que la Turquie comptait beaucoup sur l'Algérie quant à la réussite du sommet Turquie-Afrique, considérant à ce propos l'Algérie comme "le plus important accès sur le Maghreb et à l'Afrique".

Il faut aussi relever que la visite d'Erdogan était la première du genre effectuée par un chef d'Etat en Algérie, après l'élection de M. Abdelmadjid Tebboune au poste de président de la République en décembre 2019.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, avait fait part, lors de sa dernière visite en Algérie (août 2021), de la volonté de son pays de "poursuivre la coopération avec l'Algérie pour garantir la sécurité et la stabilité dans l'ensemble de la région".

Au plan économique, la dynamique insufflée aux échanges entre les deux pays devrait aboutir prochainement à la tenue de la première session du Conseil de coopération conjoint de haut niveau, dont la mise en place a été décidée conjointement par les Présidents Tebboune et Erdogan en janvier 2020.

Ainsi, à travers l'ensemble les investissements directs turcs, l'Algérie est considérée comme le deuxième partenaire de la Turquie en Afrique. En ce sens, la Turquie a déjà investi plus de 5 milliards de dollars en Algérie, principalement dans les secteurs de la sidérurgie, des produits chimiques, du textile, du médicament et de la construction.

Dans le domaine de la construction et de l'habitat, les entreprises turques ont réalisé 550 projets d'infrastructure et de logement d'une valeur de 20 milliards de dollars à ce jour en Algérie, alors que le nombre d'entreprises avec des partenaires turcs en Algérie a dépassé les 1.300.

Durant l'année 2020 et malgré la pandémie du Covid-19, plus de 130 sociétés turques ont été créées en Algérie dans différents secteurs.

En 2020, les deux pays avaient également renouvelé le contrat permettant à l'Algérie d'approvisionner la Turquie en gaz naturel liquéfié (GNL) jusqu'à 2024, permettant ainsi à l'Algérie de devenir le premier fournisseur de GNL à la Turquie et le quatrième fournisseur de gaz de pétrole liquéfié (GPLc).

Compte tenu de la densité des échanges et de la coopération tous azimuts, l'Algérie et la Turquie veillent à hisser leurs relations au rang d'excellence, sachant que les deux pays partagent des relations historiques empreintes d'amitié et de coopération multiforme.