Madagascar: Gouverneur Dr Marcellin Randriamanantena - Pour l'émergence de la région Analanjirofo

Le gouverneur de la région Analanjirofo, Dr Marcellin Randriamanantena.

Le gouverneur de la région Analanjirofo, Dr Marcellin Randriamanantena, a procédé à l'état des lieux et le degré d'atteinte des défis pour le développement de ladite région, hier, au Novotel. Une intervention entrant dans le cadre du colloque national " Fandriaka " avec comme thème " Pour l'émergence de la région Analanjirofo ". Un colloque qui va durer deux jours (les 17 et 18 décembre). Selon les explications du gouverneur, ce colloque a été organisé dans la capitale afin de tenir une réunion des originaires d'Analanjirofo, et pour laquelle la Diaspora a été également invitée. L'objectif est aussi d'impliquer les " Zanak'ampielezana " afin que ces derniers puissent apporter leur contribution dans le développement de la région. Toujours d'après le gouverneur, ce colloque se fixe aussi comme objectif sur la stratégie à adopter pour l'essor de ce " Faritra ". À cet effet, le Plan Communal de Développement (PCD) des 71 communes va servir de base pour la mise en place du plan de l'émergence de la région Analanjirofo.

Transparence. Ce colloque va se pencher, entre autres, sur le renforcement de paix et sécurité, la mise en place du plan local de sécurité dans toutes les communes et les fokontany, la transparence et rationalisation de gestion des ressources disponibles avec vulgarisation des textes fixant les tarifs de ristournes et la modalité de prélèvement, ainsi que l'appropriation de la période de campagne et des prix des produits. Il en est également de même pour la priorisation du secteur promoteur de revenus, l'agriculture, la pêche et le tourisme.