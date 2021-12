Afrique: SM le Roi adresse un message de remerciements et de gratitude au Sultan d'Oman pour le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de remerciements et de gratitude au Sultan Haitham Ben Tarek ben Taimur, Sultan d'Oman, pour le soutien ferme de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume.

"Il M'est agréable de reprendre contact avec Votre Majesté pour vous exprimer Ma profonde considération et Ma gratitude pour ce que vous avez exprimé, avec Mes frères leurs Majestés et Altesses, dirigeants des États du Golfe, en soutien ferme au Sahara marocain et en appui total à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc", lors de la 42ème session du Conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe (CCG) tenue à Ryad, souligne le message royal.

Le Souverain a aussi exprimé Ses remerciements au Sultan Haitham Ben Tarek "pour ce soutien noble qui n'est pas étranger à votre honorable pays, qui entretient avec le Royaume du Maroc des relations fraternelles profondément enracinées, fondées sur la solidarité, la coopération et le respect mutuel".

SM le Roi a, à cette occasion, fait part de Sa détermination à œuvrer de concert avec le Sultan d'Oman pour promouvoir les relations bilatérales au service des intérêts communs des deux peuples frères et contribuer au renforcement des bases du partenariat stratégique exemplaire qui lie le Royaume et les pays du Conseil de coopération du Golfe, "dont la sécurité et la stabilité font partie intégrante de la sécurité et de la stabilité du Maroc".

Le Souverain implore le Tout-Puissant de préserver le Sultan Haitham Ben Tarek, de lui accorder santé, bien-être et quiétude, et de couronner de succès ses efforts pour réaliser les aspirations du peuple omanais frère à davantage de progrès et de prospérité.