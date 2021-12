Afrique: Message de remerciements et de gratitude de SM le Roi au président de l'État des Emirats Arabes Unis pour le soutien total de son pays à la marocanité du Sahara

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de remerciements au Président de l'État des Émirats Arabes Unis, SA Cheikh Khalifa Bin Zayed Al-Nahyane, pour le soutien ferme et total de son pays à la marocanité du Sahara.

Dans ce message, SM le Roi exprime au président des Émirats Arabes Unis Sa Haute considération et Sa fierté des liens personnels d'affection sincère et d'estime mutuelle unissant les deux Chefs d'État et leurs Familles, ainsi que des relations de fraternité solide et de solidarité agissante unissant le Royaume du Maroc et l'Etat des Émirats Arabes Unis dans toutes ses dimensions.

A cette occasion, le Souverain exprime à SA Cheikh Khalifa Bin Zayed Al-Nahyane Sa sincère gratitude et Ses vifs remerciements pour sa position de soutien fort exprimée avec Leurs Majestés et Leurs Altesses les Chefs d'Etat des pays du Golfe en faveur du parachèvement par le Royaume du Maroc de son intégrité territoriale et de plein soutien à la marocanité du Sahara, lors de la 42è session du Conseil suprême du Conseil de Coopération du Golfe, tenue au Royaume d'Arabie Saoudite frère.

SM le Roi salue cette position noble qui vient confirmer une fois encore la profondeur et la solidité des liens entre les deux Chefs d'Etat et les deux pays frères, lesquels liens qui ne cessent de se consolider jour après jour et qui puisent leur force de la forte conviction commune de l'unité de la communauté du destin que le Maroc place en deçà de toute considération, tout en considérant sa sécurité et sa stabilité comme indissociables de la sécurité et de la stabilité des pays du Golfe Arabe.

SM le Roi implore le Tout-Puissant de perpétuer sur Son Altesse, ainsi que sur son Auguste Famille, les bienfaits de santé, de bien-être, de bonheur et de quiétude, et de lui accorder plein succès dans sa conduite sage du peuple émirati frère, sur la voie de davantage de développement global, de progrès et de prospérité.