Madagascar: Football - Elgeco Plus voit les choses en grand

Les nouvelles recrues de l'Elgeco Plus avec le président Gérard Rajaonarison.

L'Elgeco Plus voit cette nouvelle saison autrement. Remporter tous les titres nationaux, c'est l'ambition de l'équipe Orange.

" Aller plus loin ", c'est à travers cette devise que l'Elgeco Plus percera la saison 2021-2022. L'équipe Orange d'Analamanga affiche ses ambitions de remporter les titres nationaux et de renouer avec les compétitions africaines. Dans cette perspective, elle a toutes les cartes en mains avec l'arrivée des quatre nouvelles recrues et la prolongation de son contrat avec la marque Macron. L'Elgeco Plus a lancé officiellement la saison, hier au By-pass. Une occasion pour l'équipe de présenter les maillots et les tenues tout au long de l'exercice. En effet, c'est encore l'équipementier Macron qui habillera les joueurs, une marque italienne de qualité. Les protégés de Patrick Randriamanalina, alias Typeh disposent dorénavant de différentes tenues notamment celle en ville, celle de voyage et celle de parade. En ce qui concerne les maillots, les joueurs porteront les codes couleurs orange pour les matches à l'intérieur et le noir à l'extérieur. C'est le cas pour les joueurs élites, mais ceux de l'U13 ne sont pas en reste car en vue de la CAN U13 au Cameroun en 2022, ils seront aussi chouchoutés et auront des maillots de cette marque. Pour rappel, l'équipe U13 de l'Elgeco Plus est sacrée championne du Tournoi Orange Kitra et représentera la Grande île à ce sommet continental. Dans la foulée, les dirigeants ont souhaité la bienvenue aux quatre nouveaux joueurs, en l'occurrence Nina (portier), Onja (attaquant), Dà Tsiry (défenseur) et Foroche (attaquant). Ce sont tous des joueurs de l'AS Adema.

Les U13 qui participeront à la CAN U13 au Cameroun.

Historique. L'Elgeco Plus a été créé en 2008 avec le Real Manakara. Arrivé à Analamanga en 2010 en fusionnant avec le club Saint-Michel, le club a participé pour la première fois à la Coupe de la CAF en 2011. Ensuite, l'Elgeco Plus est devenu indépendant et a participé à la compétition africaine deux années successives, plus précisément en 2016 et 2017. L'équipe Orange est entrée dans une nouvelle saison lors de l'inauguration de son propre stade dénommé " Elgeco Plus Stadium By-pass " en 2019. Avec sa politique de relève, l'Elgeco Plus forme aussi les jeunes footballeurs depuis 2010. Le club dispose des catégories U9, U13, U15, U17, U20. Il figure parmi les équipes élites qui jouent en Orange Pro League depuis la première édition. L'équipe caracole en tête du classement provisoire dans la conférence Sud à l'issue des deux journées de compétitions depuis cette deuxième édition. " Arracher tous les titres, c'est dans notre viseur. Pour y arriver, nous avons procédé au recrutement de quatre joueurs. Actuellement, nous sommes en train de les intégrer. Il y a encore beaucoup de travail à faire car il manque encore l'automatisme et la collectivité entre les anciens et les nouveaux. Des failles dans la finition et sur quelques pertes de balle sont aussi à travailler ", note le coach Typeh.