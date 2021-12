Afrique du Nord: Message de remerciements et de gratitude de SM le Roi au Souverain de Bahreïn pour le soutien de son pays à la marocanité du Sahara

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de remerciements et de gratitude au Roi de Bahrein, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, pour la position de son pays soutenant la marocanité du Sahara.

"Il m'est agréable de renouveler le contact avec votre Majesté pour Vous faire part de Mes remerciements et Mes sincères sentiments de gratitude pour Votre honorable personne, réitérant Notre profonde fierté des liens de fraternité et d'amitié sincères qui Nous lient personnellement ainsi que Nos deux Familles royales et Nos deux peuples frères", souligne le message royal.

"J'ai appris avec grande considération et gratitude la position que vous avez exprimée au même titre que Mes frères Leurs Majestés et Altesses, Chefs d'Etat des pays du Golfe, soutenant fermement et sans équivoque la marocanité du sahara et l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, lors de la 42ème session du Conseil suprême du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), tenue au Royaume d'Arabie Saoudite frère", poursuit le message royal.

Le Souverain a affirmé qu'"Il s'agit là d'une position authentique illustrant l'engagement de Votre pays en faveur de la solidarité fraternelle solide à tous les niveaux avec Votre deuxième pays, le Maroc, qui considère toujours la stabilité et la sécurité des pays du Golfe comme partie intégrante de sa stabilité et sa sécurité, étant profondément convaincu de Notre communauté de destin et de la convergence des points de vue vis-à-vis des différentes questions d'intérêt commun, comme Je l'ai affirmé devant Votre Majesté à l'occasion du Sommet Maroc-CCG à Ryad le 20 avril 2016".

Tout en lui renouvelant Ses sincères sentiments de remerciements et de gratitude, SM le Roi implore le Tout-Puissant de préserver le Souverain de Bahreïn et de lui accorder santé, bonheur et longue vie et de couronner de succès vos efforts pour réaliser les aspirations du peuple bahreïni frère à davantage de progrès et de prospérité.