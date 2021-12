Sénégal: Nouvelle publication - Alassane Samba Diop restitue un temps de paroles

Le Directeur de iRadio, Alassane Samba Diop, vient de publier aux Editions feu de brousse une compilation d'entretiens avec des personnalités qui ont marqué la dernière décennie. Le livre est une écoute à " rebrousse-temps ", mais aussi une invite à constater que le temps passe sans changer la forme de nos interrogations sur le devenir de la société sénégalaise.

Pour une première publication, le journaliste Alassane Samba Diop a choisi d'emprisonner en mots les longues discussions qu'il a eues avec différents interlocuteurs, tous invités de " Remue-Ménage ", l'émission dominicale qu'il a animée des années durant à la Radio Futurs Médias. Si tous les invités de l'émission (une bonne centaine) ne se trouvent pas dans " La Vie est un temps de parole ", en revanche, le choix des personnalités " ressuscitées " par la transcription de leur voix ne rend que plus attrayant l'exercice, d'autant qu'elles étaient des acteurs de premier plan de la vie publique sénégalaise, dans le contexte vif et tendu des derniers mois du régime libéral (2000-2012). Le livre, qui a été présenté au public la semaine dernière à la Maison de la presse, à Dakar, en présence d'une foule d'universitaires, de confrères, d'écrivains et de proches, est aussi un hommage. Alassane Samba Diop a, en effet, voulu, à travers son livre, saluer la mémoire de trois figures de l'intelligentsia sénégalaise aujourd'hui disparues : le poète-écrivain Hamidou Dia (1953-2018) ; Mohamadou Mbodj, ancien coordonnateur du Forum civil, décédé en mars 2018 ; et le Pr Ibrahima Sow, ancien Directeur du Laboratoire de l'imaginaire de l'Ifan (Ucad), rappelé à Dieu en février de la même année. Le livre est détaillé en trois parties, chacune consacrée aux passages à l'émission des trois susnommés, en compagnie d'invités, pour décoder les enjeux de l'époque. Les échanges nous font plonger dans les deux années qui ont précédé la deuxième alternance au sommet de l'Etat par la voix des urnes depuis 1960. C'est un kaléidoscope de personnages qui ont " fait " l'opinion publique en ces temps. Surtout la société civile.

Dans la préface, le journaliste Abdou Salam Kane " Asak ", oncle de l'auteur, dit sa fierté de voir le neveu proposer à la postérité une somme de ses interviews, et exprime sa fierté de le voir comme " un journaliste professionnel " qui lui fait honneur. Mais c'est l'auteur de la postface, le Pr Abdarahmane Ngaïndé du département d'Histoire de l'Ucad, qui renseigne mieux sur le tréfonds qui a motivé l'ouvrage. Il estime qu'en proposant la transcription et la publication de cette série d'émissions, Alassane Samba Diop nous permet d'archiver " les voix de trois individualités remarquables par la stature qu'elles avaient dans la société et le rôle qu'elles jouaient dans l'espace public ", écrit-il. Le lecteur est frappé par le contemporanéité des analyses faites par les interlocuteurs de l'auteur sur la marche du Sénégal et de l'Afrique. Plus de dix ans après les enregistrements, les mots frappent comme des jingles, les mêmes questions reviennent, et les réponses toujours tendues vers la nécessité de défendre la Démocratie, l'Etat de droit, la bonne gouvernance, l'Education, les tares de la société sénégalaise...

Travail d'archivage, donc de restitution, mais aussi invite à la réflexion sur les raisons de la permanence de nos interrogations, " La vie est un temps de parole " s'écoute plus qu'il ne se lit tant les paroles restituées y sont fortes.

" La vie est un temps de parole ", Alassane Samba Diop. Août 2021. Les Editions feu de brousse, 153 pages