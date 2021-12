Sénégal: Désenclavement des zones agricoles et minières au Nord - Plus de 105 milliards de FCfa de la BAD pour construire 483 km de routes...

La Banque africaine de développement (Bad) annonce l'octroi, au Sénégal, d'un prêt de 161,62 millions d'euros (105,86 milliards de FCfa) pour la mise en œuvre de la phase 1 du Programme de désenclavement des zones agricoles et minières (Pdzam-1) du nord du Sénégal.

Le Conseil d'administration du Groupe de la Bad a approuvé, vendredi 17 décembre, l'octroi d'un prêt de 161,62 millions d'euros (105,86 milliards de FCfa) au Sénégal pour la mise en œuvre de la phase 1 du Programme de désenclavement des zones agricoles et minières (Pdzam-1) du nord du pays. Il s'agit de 117,62 millions d'euros (77 milliards de FCfa) à provenir de la Bad et 44 millions d'euros (28,82 milliards de FCfa) de l'Africa Growing Together Fund (Agtf), un fonds créé conjointement par la Bad et la Banque populaire de Chine.

Les travaux concernent la construction de 483 kilomètres de routes sur plusieurs sections : Kidira-Bakel (65 km), Boucle du riz (172,44 km), Louga-Keur Momar Sarr-Richard Toll (116,27 km), Oréfondé-Matam dans le Dandé Mayo Nord (104,23 km) et 25 km de la Rn2 entre Thiès et Kébémer, précise le communiqué. " Le projet bénéficiera aux régions et départements de Thiès, Tambacounda, Saint-Louis, Louga et Matam ainsi que Tivaouane, Dagana, Bakel, Kébémer, Kanel. Certains tronçons font partie du corridor routier transafricain entre Nouakchott et Dakar et/ou ont des vocations nationales de désenclavement ".

Selon le communiqué, le programme inclut également la réalisation d'aménagements intégrés, constitués de voiries et de pistes rurales, d'infrastructures socioéconomiques et marchandes, et des appuis aux groupements de femmes et de jeunes, notamment pour la transformation des productions agricoles.

" Le projet doit contribuer à la mise en valeur et à la transformation des potentialités économiques des régions du nord du Sénégal par la réduction des coûts de transport. La production rizicole et minière devrait ainsi augmenter grâce à la hausse du trafic, la réduction des coûts généralisés du transport et la résilience climatique des infrastructures routières ", souligne la Bad.

Par ailleurs, le programme soutiendra la construction d'un poste de pesage, l'amélioration de la sécurité routière et de l'employabilité des jeunes à travers les chantiers-écoles dans les secteurs du Btp (bâtiment et travaux publics) et de l'agriculture.

Au total, 2,9 millions d'habitants (recensement de 2019), constitués pour moitié de femmes, bénéficieront des retombées. Ce prêt vient renforcer le portefeuille de la Bad au Sénégal, qui comprenait déjà, au 31 juillet 2021, 28 opérations, pour un total de 899,43 millions d'euros (589,12 milliards de FCfa) d'engagements.

... et une ligne de crédit de 45,85 milliards de FCfa en faveur de la Boad

Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé, le 13 décembre à Abidjan, une ligne de crédit de 70 millions d'euros (45,85 milliards de FCfa) et une prise de participation de 24 millions de dollars (13,9 milliards de FCfa) au profit de la Banque ouest-africaine de développement (Boad), informe un communiqué daté du 16 décembre.

La ligne de crédit permettra de soutenir les entreprises de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), en particulier dans les secteurs créateurs d'emplois, notamment l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, la santé, l'information et les télécommunications, durement touchés par la pandémie de Covid-19. Les 70 millions d'euros (98,25 milliards de FCfa) font partie d'une facilité de 150 millions d'euros (98,39 milliards de FCfa), qui sera cofinancée avec d'autres institutions de financement du développement, précise la source.

La prise de participation de 24 millions de dollars (près de 14 milliards de FCfa) s'inscrit dans une opération d'augmentation de capital, qui permettra à la Bad de porter sa participation de 0,55 % à 1 %, et de conserver ainsi son siège au Conseil d'administration de la Boad.