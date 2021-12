Congo-Brazzaville: Mot de circonstance de son excellence M. Denis Christel Sassou Nguesso à l'occasion de la rencontre "Congo, terre d'opportunités" à Abu Dhabi, 15 décembre 2021

Mesdames et messieurs, distingués invités.

Je voudrais d'emblée vous remercier de votre présence à l'occasion de cette rencontre que nous organisons pour présenter les opportunités d'investissements pouvant être réalisés dans notre pays le Congo.

Je voudrais également vous transmettre les salutations chaleureuses de son excellence Denis Sassou N'Guesso, président de la République du Congo, qui a récemment séjourné ici aux Émirats arabes unis.

S'inscrivant dans la logique de notre président et sur son instruction personnelle, mon voyage témoigne de l'intérêt réciproque accru que se portent le Congo et les Émirats arabes unis.

Je suis profondément honoré d'être avec vous ici, à Abu Dhabi, en cette année du cinquantenaire de la création des Émirats arabes unis.

La réussite de votre pays a inspiré et inspire encore beaucoup de peuples à travers le monde. Cette réussite est la concrétisation d'un modèle économique qui a fini par s'imposer avec le temps. Je pense qu'en ayant une vision claire, des convictions profondes, le tout adossé à une stabilité politique solide, on s'ouvre indéniablement la voie du progrès et de la réussite.

Mesdames et messieurs, distingués invités.

C'est pour cette raison que mon pays, le Congo, a décidé de s'inscrire dans cette logique.

Lui aussi, comme vous, jouit d'une grande stabilité politique grâce aux efforts inlassables de son excellence, M. Denis Sassou N'Guesso, président de la République, grand artisan de la paix.

Vous l'avez compris, c'est au nom de mon pays que je viens partager avec vous le concept" Congo, terre d'opportunités".

Il s'agit d'un concept de rencontres pragmatiques qui permet à la République du Congo de venir au contact des investisseurs de tous horizons pour présenter les atouts dont elle dispose.

Notre volonté est de partager avec le secteur privé du monde entier notre ambition de développement, en mettant en avant le mécanisme des partenariats public-privé qui obéit à une réelle volonté politique du gouvernement.

Le Congo a des atouts géographiques favorables à une économie ouverte, compétitive et propice au développement.

Situé au cœur des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, marché commun, avec la majorité desquels il partage une frontière, notre pays est connu pour sa chaleur et son hospitalité, mais également pour ses ressources naturelles diverses et variées, comptant notamment près de 10 millions d'hectares de terres arables, réparties sur une superficie de 342 000 kilomètres carrés.

Avec un relief régulier, un climat adéquat, un important réseau hydrographique et une végétation d'une densité qui en fait le deuxième poumon vert de la planète mais également le mieux con-servé, permettez-moi de vous dire que si l'Afrique était un organisme vivant, le Congo serait certainement l'une de ses artères principales car fort de notre façade maritime de 175 kilomètres, nous permettant ainsi de disposer de l'un des leviers de l'intercon- nexion africaine.

Ces atouts géographiques ont été valorisés par des infrastructures de base qui ont permis à notre pays d'être doté :

-d'un port en eau profonde, l'un des plus importants de la région située à équidistance entre le cap de bonne espérance et le détroit de Gibraltar.

-de plusieurs aéroports aux normes internationales permettant de couvrir les principales villes du pays.

-d'un réseau routier qui permet de relier les principaux axes urbains et une connexion avec les pays frontaliers.

À ces infrastructures existantes, il faut ajouter un emblématique projet intégrateur très attendu qui se réalisera sous la forme d'un partenariat public privé. : le futur Pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui facilitera les communications entre les deux capitales les plus proches du monde et viendra accroître le flux des personnes, des biens et des services.

Ces infrastructures sont de réels accélérateurs de compétitivité et de croissance destinés à jouer le rôle de catalyseur pour d'autres secteurs d'activités.

Toutes ces réalisations ouvrent ainsi aux investisseurs un marché potentiel de 140 millions de consommateurs, qui sera porté à un milliard avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine représentant une véritable occasion de stimuler la croissance, de réduire la pauvreté et d'élargir l'inclusion économique en Afrique.

Mesdames et messieurs, distingués invités.

Le Congo vous ouvre donc grandement ses portes et vous exhorte à venir y étendre vos activités, comme beaucoup d'autres grands groupes internationaux l'ont déjà fait à l'instar de : -Eni; Huaweiei; Total Energies ; Chevron; Perenco; Oiam; Ernst & Young ; Allianz; Société générale ; Dangote, pour ne citer que ces derniers.

Tous ces grands groupes internationaux ont investi au Congo et continuent à y diversifier leurs activités.

Ce concept que nous partageons aujourd'hui avec vous, " Congo terre d'opportunités ", est une plateforme d'échange continue pour accompagner vos investissements en République du Congo.

Et pour cela, les conditions de sécurité de vos investissements sont au cœur de nos préoccupations.

C'est, d'ailleurs, à ce titre que, par ma voix, le gouvernement soumettra dans les prochaines semaines un projet de loi à notre Parlement pour encadrer les partenariats public-privé.

Ce dernier viendra étoffer notre cadre d'accueil des investisseurs. L'action gouvernementale , à travers le ministère en charge de la promotion des partenariats public privé, a pour mission de promouvoir l'investissement par le biais de mécanismes de financement innovants.

Nous souhaitons ainsi développer en priorité les secteurs suivants:

- L'agriculture au sens large ;

- La promotion immobilière ;

- Le tourisme ;

- Le développement industriel ;

- Le développement des zones économiques spéciales

Et la liste n'est pas exhaustive.

-Pour ce qui est de l'agriculture au sens large

Pour mieux soutenir notre fort potentiel agricole, notre ambition est d'accroître nos investissements par le biais des partenariats publics privés en développant des business modèles agricoles, des mécanismes des chaînes de valeurs, la construction d'infrastruc- tures d'irrigation avec un objectif majeur qui est celui d'accroître notre production en devenant autosuffisant et ne plus être dépendant des importations.

- Pour ce qui est de la promotion immobilière

L'objectif ici est de construire des logements pour toutes les catégories sociales.

Des logements sociaux aux logements de haut standing pour combler le déficit en habitations de qualité.

oyen terme est de permettre l'accession à la propriété à des couts abordables.

- Pour ce qui est du tourisme

Le tourisme est au cœur des efforts de développement du gouvernement congolais.

Avec plus de 13% de son territoire, classés en aires protégées dont cinq sont inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco,la beauté de ses paysages naturels, la richesse de ses forêts, sa faune diversifiée, font du Congo une destination touristique de choix et donc un secteur favorable à l'investissement que nous pourrions développer ensemble.

Notre ambition est de valoriser davantage notre façade maritime en développant la baie de Loango, projet que nous souhaitons financer par le biais d'un partenariat public privé.

- Pour ce qui est du développement industriel

Notre objectif est de transformer localement nos matières premières par la construction d'usines pour ne plus les exporter de manière brute. Nous souhaitons là aussi développer ces unités industrielles en partenariat public privé.

Pour ce qui est du développement des zones économiques spéciales

Le Congo compte quatre zones économiques spéciales ayant chacune une vocation :

-Pointe Noire, la capitale économique, pour les activités industrielles ;

-Brazzaville pour les activités logistiques et la construction ;

- Oyo-OIIombo,pour les activités agro pastorales ;

- Ouesso pour la valorisation de la filière bois.

Mesdames et messieurs, distingués invités.

Les secteurs qui vous ont été présentés sont les nouveaux moteurs de la diversification de notre économie.

Notre pays espère ainsi contribuer au mieux à l'économie globale pour laquelle, après une période de morosité économique associée à la pandémie mondiale relative à la covid-19, un rebond est attendu. Et celui-ci passera inexorablement par l'Afrique.

Le Congo étant en son cœur, il en sera indéniablement l'un des acteurs majeurs.

Mesdames et messieurs,

Notre pays est en perpétuelle évolution. Son cadre économique et la fiscalité y demeurent attractifs. Vous l'aurez ainsi compris,

le Congo ne vient pas solliciter des donateurs mais plutôt des in-

vestisseurs, avec qui demain nous partagerons le fruit d'un travail commun.

Je vous remercie de votre aimable attention.