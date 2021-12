Madagascar: Garçiano Andriamanana - " La formation sur l'entrepreneuriat sportif m'a requinqué pour mes projets d'avenir "

interview

Garçiano Andriamanana fait partie des 500 jeunes formés en entrepreneuriat.

Garçiano Andriamanana a participé, en octobre 2019, à la session de formation à Mahajanga puis a gagné au concours de projet organisé par la Maison des Sports financé par l'Ambassade de France à Madagascar. Il a été sélectionné pour suivre la formation finale à Alasora. Depuis, il a repris ses études en économie à l'Université de Mahajanga. Plus tard, il aimerait avoir sa propre entreprise dans le domaine du transport et des services. Interview.

MIDI Madagasikara (MIDI): Vous êtes un sportif, qu'est-ce qui a motivé votre participation à la formation ?

Garçiano Andriamanana (G.A) : J'ai joué au football et j'ai fait de la boxe. Quand j'étais en classe de terminale, il était un peu difficile de marier le sport et les études, alors j'ai dû laisser un peu de côté la boxe. Mais de temps en temps, je jouais au football avec mes amis. J'ai entendu à travers mes amis qu'il y aurait une formation sur les métiers du sport et de l'entrepreneuriat. Sans hésiter, j'ai contacté l'organisateur et envoyé ma candidature et fort heureusement, j'ai été retenu. À Mahajanga, rares sont les formations, surtout gratuites pour les jeunes et les sportifs. J'ai donc saisi l'opportunité.

MIDI : Qu'est-ce que cette formation vous a apporté sur le plan personnel et sportif ?

G.A : Lors de la session à Mahajanga, nous avons été formés sur comment monter un projet et comment chercher un financement. Avec le concours de projet, j'ai monté mon dossier et j'ai fait partie des lauréats. J'ai pu réaliser mon projet avec l'implication de mes coéquipiers et surtout quelques participants à la formation. Ce n'était pas facile d'organiser l'évènement surtout que c'était une grande première pour moi, mais j'ai bénéficié du soutien moral et des conseils de la Maison des Sports. Ça a aussi été un déclic pour moi car cela m'a permis de me rendre compte que je peux réussir en tant qu'entrepreneur, ainsi que dans le domaine du sport. En amont, j'ai également décidé de suivre des études en économie pour tout compléter. Sur le plan sportif, j'ai rencontré beaucoup d'amis sportifs de toutes disciplines et de toutes les régions du pays.

MIDI : Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de cette dernière session. Et dans deux ans, quels sont vos projets ?

G.A : Déjà, je tiens à remercier la Maison des Sports et l'Ambassade de France pour avoir donné la tribune aux jeunes sportifs. Cette dernière session était effectivement plus enrichissante, surtout avec l'intervention de plusieurs entrepreneurs, des experts en matière de gestion de projet, de l'événementiel, du marketing et surtout des visites et des partages d'expériences. Je suis très fier de faire partie de cette grande famille de jeunes, formés en entrepreneuriat et sur les métiers du sport à Madagascar. Cette formation sur l'entrepreneuriat m'a requinqué pour mes projets d'avenir. Dans deux ans, je devrais avoir terminé mes études et pourquoi pas avoir ma propre entreprise ?