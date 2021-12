Sénégal: "Maitriser les migrations tout en protégeant les droits des migrants", Professeur Aly Tandian, Directeur Laboratoire Germ / Ugb

interview

Dans le cadre de la journée internationale des migrants, le Professeur Aly Tandian, titulaire du Cames en Sociologie et Directeur de l'Observatoire sénégalais des Migrations, est revenu sur les sujets centraux dans le cadre de cette célébration. De son avis, la maîtrise des migrations doit être une réalité, mais il faut protéger les droits des migrants.

Quelle lecture faites-vous des migrations sénégalaises ?

Le cadre général de la migration internationale sénégalaise montre que le pays est à la fois un pays d'émigration et un pays d'immigration. Ce passage est intervenu au début des années 1970 lorsque les conditions climatiques se sont détériorées et que la crise pétrolière s'est installée. Terre d'accueil depuis longtemps, le Sénégal devint un pays de départ vers l'Afrique et la France principalement. Les mouvements se sont intensifiés malgré la fermeture des frontières en Europe et les difficultés économiques et les crises politiques en Afrique surtout dans ce qui était perçu comme des Eldorados pour les candidats au départ. Empruntant de plus en plus des filières originales, les réseaux de départ se sont diversifiés recrutant aussi bien dans les campagnes paupérisées par les sécheresses que dans les banlieues désœuvrés et victimes des inondations qui ont chassé les familles de leurs maisons bâties sur des zones vulnérables.

Ces départs vers l'étranger sont le prolongement de mouvements migratoires spontanés vers les grandes villes, c'est-à-dire l'exode rural, et plus tard dans les capitales occidentales. Déjà, sous l'administration coloniale, l'exode rural a installé dans les péripéties urbaines une population dite "flottante". Sans formation scolaire professionnelle et avec une scolarité limitée, ou peu valorisée, ces néo-citadins se sont insérés dans un secteur informel dès le début de la première moitié du 20ème siècle. Les grands marchés de Dakar et Touba sont des zones carrefours d'où partent les migrants et des places privilégiées de collecte des transferts des émigrés. Les migrations internationales sont au cœur du changement territorial et des mutations sociales.

Quel est votre avis par rapport à la politique migratoire au Sénégal ?

Le Sénégal a besoin d'une vision claire sur la migration et d'une élaboration de politiques migratoires basées sur des évidences scientifiques, c'est ainsi qu'il peut arriver à établir une réelle gouvernance des migrations qui est un processus qui promeut la coordination entre différentes autorités et cadres juridiques de régulation migratoire afin d'apporter une réponse conjointe et coordonnée au phénomène et d'encourager la coopération internationale en la matière. Cette politique nationale de la migration doit également intégrer les contributions de la diaspora sénégalaise dans les plans et programmes nationaux, sectoriels et territoriaux de développement du pays. En clair, la politique nationale de la migration ne doit pas être une compilation de textes juridiques mais plutôt une orientation qui aide à la prise de décisions par les autorités étatiques.

Quelle lecture faites-vous de la recrudescence des migrations irrégulières ?

On ne parle de recrudescence comme si les départs irréguliers se sont arrêtés. Je pense que c'est plutôt la recrudescence de la médiatisation car après Barça et Barsaax, les routes du désert ont été le choix des candidats à la migration, il faut se rendre à Agadès au Niger pour s'en rendre compte. Autre chose, il y a une certaine incompréhension dans le traitement et la gestion des migrations irrégulières. On ne fait pas assez de nuances entre les zones de départs et les zones d'origine. D'ailleurs, ce manque d'attention fait que des actions portées par certaines institutions dans la lutte contre les migrations irrégulières n'ont pas eu les résultats escomptés. Autre chose, certaines structures ne cessent de dérouler des campagnes de sensibilisation avec des mécanismes souvent obsolètes tout en ignorant que les candidats aux migrations irrégulières sont surinformés à la fois sur les risques et les dangers. Il faut comprendre qu'il existe une réelle économie souterraine dans le cadre des migrations irrégulières mobilisant des candidats au voyage, des passeurs, des recruteurs, des capitaines et autres organisations qui évoluent dans des circuits transnationaux grâce aux technologies de l'information et de la communication.