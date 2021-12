Sénégal: Aly Tandian de l'observatoire sénégalais des migrations - " Il nous faut une politique migratoire avec des réponses aux urgences "

interview

Dans le cadre de la Journée internationale des migrants célébrée ce samedi, le Pr Aly Tandian, Professeur titulaire en Sociologie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est revenu sur les enjeux des flux migratoires. Pour le Directeur de l'Observatoire sénégalais des migrations, il est nécessaire pour notre pays de mettre en place une politique nationale sur ce secteur afin d'apporter une réponse sensible aux urgences.

Quel est l'urgence de mettre en place une politique nationale migratoire ?

Il nous faut une politique nationale migratoire avec des réponses sensibles aux urgences actuelles pour mieux organiser et gérer les départs ainsi que le retour et la réinsertion des migrants. Une politique nationale migratoire ne doit se limiter à inciter, fixer ou dissuader des populations, elle doit aller au-delà. Elle doit promouvoir la migration légale et assurer la protection sociale des émigrés et des immigrés, assurer le respect des droits des émigrés sénégalais et des immigrés vivant au Sénégal mais également et surtout mettre en place un système approprié de gestion intégrée des frontières et actualiser les conditions d'entrée, de séjour et d'établissement au Sénégal et enfin lutter plus efficacement contre la migration irrégulière, le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et assurer la prise en charge des victimes de traite et des migrants vulnérables.

Donc il faut chercher à dépasser les difficultés ?

Entre autres difficultés que nous avons au Sénégal en matière de traitement des migrations, c'est qu'à la fois des chercheurs, politiques et acteurs de la société civile se mobilisent pour exiger la production sans délai d'une politique migratoire. J'ai un peu peur que l'on rate le coche car certains discours portent peu ou presque pas du tout sur le contenu ou la forme d'un tel document. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'urgence et que des préalables sont à prendre en compte. Il serait bien de prendre le soin d'avoir plus de connaissances, à partir d'évidences, et de faire le point sur le vieillissement des migrants, la protection sociale des migrants, la situation des migrants hautement qualifiés, les profils des migrants et des candidats à la migration, les causes profondes spécifiques de la migration, etc. C'est de cette manière que nous pouvons arriver à produire, non pas une compilation de textes juridiques sur les migrations sénégalaises mais des orientations précieuses utiles à la prise de décisions politiques. C'est ainsi que le Sénégal peut arriver à un document qui ne se limite pas à la gestion de la migration mais plutôt à la gouvernance des migrations. Une politique migratoire qui prend en compte également la question de l'immigration, de la présence des populations étrangères au Sénégal.

Que faire pour mieux comprendre les migrations actuelles dans nos États ?

Nos recherches doivent aider les acteurs politiques à traiter la migration sans exclusivement se limiter aux transferts de fonds et de biens. Avec des évidences scientifiques, il sera possible de lutter efficacement contre la traite des êtres humains et l'impunité pour les auteurs de ces actes, de valoriser l'impact positif d'une migration régulière et surtout de promouvoir un dialogue et des politiques concertées entre pays d'origine, de transit, d'accueil et/ou de destination en prenant notamment les mesures utiles pour faciliter le partage des politiques et des pratiques positives développées.