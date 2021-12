Cote d'Ivoire: Prix de l'excellence - Le ministre Téné Birahima Ouattara salue le mérite des lauréats de l'armée et de la gendarmerie

Quelques semaines après qu'ils aient été célébrés par le Chef de l'Etat, Chef Suprême des Armées, SEM. Alassane Ouattara, les lauréats de l'édition 2020 du Prix de l'Excellence des Armées et de la Gendarmerie Nationale ont été reçus, le vendredi 17 décembre 2021, à sa demande, à son Cabinet, par le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara.

Très heureux de rencontrer les (09) récipiendaires de la Défense, le Ministre d'Etat les a chaleureusement félicité et dit toute sa fierté pour ces distinctions qu'il a qualifiées de symbole. " Nous sommes fiers de vous pour avoir réussi à vous distinguer par la qualité de vos actes. Votre consécration à ces distinctions est un symbole. Il est bon de constater que votre mérite n'a pas été lié ni à votre grade ni à l'endroit où vous exercez. C'est dire que lorsqu'on fait tout simplement bien son travail, notre mérite est reconnu et célébré", a-t-il expliqué.

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense a, par ailleurs, insisté sur le fait que la Commission qui a sélectionné les lauréats, s'est basée sur des critères de justice et d'équité. " Il est bon de constater que votre mérite n'a pas été lié ni à votre grade ni à l'endroit où vous exercez. C'est que lorsqu'on fait tout simplement bien son travail, notre mérite est reconnu et célébré ", s'est-il réjoui avant de féliciter le Chef d'Etat-Major Général des Armées (CEMGA), le Général de Corps d'Armée, Lassina Doumbia et le Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale, le Général de Corps d'Armée, Alexandre Apalo Touré pour l'excellent travail abattu à la tête des Armées et de la Gendarmerie, permettant ainsi d'obtenir de bonnes graines que celles d'aujourd'hui.

Prenant la parole, le CEMGA a qualifié de " symbole fort ; celui du choix résolu de transformer les ressources humaines qui arment notre Armée et la Gendarmerie. " Le Général Lassina Doumbia a exprimé toute sa gratitude et a surtout salué la volonté du responsable de la politique de Défense de célébrer les plus méritants des hommes et des femmes qui constituent l'Armée et la Gendarmerie. " Voir ces lauréats, reçus par le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense en personne prend un tout autre sens, en plus de conférer à cette reconnaissance bien plus de solennité et de prestige", a-t-il reconnu.

Pour rappel, les neuf (09) lauréats de l'édition 2020 du Prix de l'Excellence des Armées et de la Gendarmerie Nationale décerné en 2021 pour cause de Covid-19 sont :

Alpha : Prix d'Excellence des Armées

1er Prix : Caporal-Chef Berthé Souleymane ;

2ème Prix : Sergent-Chef Diabaté Issa ;

3ème Prix : Sergent-Chef Fiomgbe Akossiwa Véronique.

Bravo : Prix d'Excellence du Glaive d'Honneur de la Gendarmerie Nationale

1er Prix : Chef d'Escadron Essey Ekra Frédéric-Lionel, en service au Groupement de Documentation et de Recherches de la Gendarmerie Nationale ;

2ème Prix : Chef d'Escadron Tuo Founguesseregue, Commandant de la Compagnie de Gendarmerie Territoriale à Gagnoa ;

3ème Prix : Le Groupe de Mission Commandé par le Maréchal de Logis-Chef Gagni Ninsemon Franck Abel, de l'Escadron Mobile de Soubré

Charlie : Prix d'Excellence des Ecoles Militaires

1er Prix : Centre d'Instruction de Zangué (CIZ), Département d'Oumé ;

2ème Prix : Ecole de Gendarmerie de Toroguhé (EGT), Daloa ;

3ème Prix : Ecole Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville

Fratmat.info avec CELCOM-DEF