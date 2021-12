Sénégal: Sénégalais de la diaspora - 25 personnes assassinées, en 2021

25 Sénégalais ont été assassinés ou sont morts dans des circonstances troubles dans la diaspora, en 2021, selon le décompte d'Horizon sans frontières (HSF) contenu dans une note reçue à la Rédaction de Sud Quotidien hier, vendredi 17 décembre 2021. Ce nombre reste encore élevé, même s'il a connu une baisse, comparé à l'année précédente (2020) où l'ONG en avait dénombré 28 morts. En terme de statistiques, il y a eu beaucoup plus de morts en Europe qui totalise 60%, suivi des Etats Unis d'Amérique (USA) 24%. Sur le continent, en Afrique, on déplore 16% des victimes.

Déjà, lors d'une conférence de presse organisée au siège d'Amnesty international, en marge de la journée internationale des migrants, mercredi dernier, le président d'Horizon sans frontières (HSF), a déclaré : "l'année 2021 a été très noire, nous avons enregistré la mort de 25 Sénégalais dans la diaspora".

Regrettant le silence des autorités sénégalaises souvent en cas de drame, le chercheur en migrations internationales a ajouté : "On aurait souhaité qu'en de telles circonstances, le gouvernement se constitue en partie civile pour diligenter une enquête mais tel n'est pas le cas. On ne reproche pas à l'État du Sénégal d'être à l'origine de ces crimes mais on aurait voulu que la voix de l'État s'élève pour protester contre ces actes que subissent ses fils. Sinon à la longue, les ressortissants sénégalais risquent de devenir des cibles faciles".

Concernant le taux élevé de Sénégalais tués en Europe, M. Sèye est d'avis que cela résulterait des "politiques anti-migratoires" adoptées par de nombreux des États européens. "La migration est devenue en Europe un enjeu électoral, c'est le fonds de commerce de dirigeants qui ont échoué dans leurs idéologies classiques. Résultat, c'est toute l'Europe qui glisse vers l'extrême droite", a-t-il relevé.

Face à l'ampleur du phénomène, HSF propose la création d'un ministère chargé des Migrations internationales ou une Agence autonome directement reliée à la Présidence de la République qui s'occupera de la question migratoire dans sa diversité, sa complexité et sa transversalité. Aussi a-t-il appelé à la création d'une nouvelle "cartographie de la diplomatie sénégalaise" composée de nouvelles juridictions pour assister au mieux ces Sénégalais et au changement de l'appellation "Sénégalais de l'extérieur" contenue dans le nom du ministère des Affaires étrangères, qualifié de "caduc", par celle de "Migrations internationales".

LES 25 SENEGALAIS MORTS OU TUES A L'ETRANGER

S'agissant de la liste des victimes, dressée par HSF, tenant compte, entre autres, de la chronologie des décès, du lieu et des circonstances, etc. on a, par ordre : "Alioune Sylla Sarr, origine de Sibasor (Kaolack) tué par balle le 02/04/2021, à Pretoria ; Babacar Diatta 15 ans, tué par balle le 14/04/2021 à Memphis ; Mame Dikone Samb décédée suite à une décharge électrique, 19/04/2021 à Bergamo (Italie) ; Serigne Mbacké Fall poignardé à mort en Gambie 14/05/2021 ; Khadim Khole, retrouvé mort noyé à Padou (Italie) 04/06/2021 ; Mame Mor, originaire de Pikine retrouvé mort noyé à Barcelone le 14/06/2021 ; Abdoulaye Diallo 24ans, tué dans une fusillade aux usa le 20/06/2021 ; Abass Mbaye 29 ans, tué dans une fusillade aux usa le 20/06/2021 ; Mor Niang, 27 ans, originaire de Touba, retrouvé mort dans son salon à trento le 11/06/2021 ; Khadim Mboup 19 ans, mort par noyade à Pisa le 14/06/2021 ; Aziz un jeune sénégalais âgé de 23 ans meurt sur son lieu d'une chute libre de plus de 20 mètres de haut le 26/7/2921 à Treviso ; Alioune Ndiaye agé de 19 ans, heurté par un automobile à Morano le 7 /08/2021 ; Mamadou NDIAYE agé de 22 ans, tué par coups de couteau à Marseille en 25 Aout 2021 ; Moussa Dieng, ambulancier poignardé à Besançon le 28/08/2021 ; Ndieme Diaw , Assassinée dans sa voiture à Besançon le 17 Aout 2021 ; Elhadj Kandji, agé de 16 ans plus connu sous le nom de Ibrahim, tué à coups de couteau à saint Denis en région parisienne en septembre ; Babacar Dia, livreur de nourriture, 44 ans percuté par un véhicule à New york , septembre 2021 ; Abdou Karim, mort en prison aux USA Septembre 2021 ; Oumar 30 ans décédé suite à ses brulures lors d' un incendie dans un ghetto de migrants à Campobello en septembre 2021 ; Cheikh Niass , sénégalais de la diaspora mort au cap manuel dans des circonstances floues ; Malang Diédhiou, mort par négligence de tuberculose en Russie 1/10/2021 ; Modou Niang 15 ans, retrouvé mort dans un canal d'épuration en Italie le 22 octobre ; Moustapha Seck tué par balle en Afrique du SUD le 30 octobre ; Un Sénégalais de 41 dont l'identité n'a pas été relevée, a été retrouvé mort par la police locale de Lepe dans un ancien abattoir en Espagne le 08/11/2021 ; Elhadj Sow, étudiant Sénégalais de 18 ans tué par la police américaine le 10 décembre".