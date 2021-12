Afrique du Nord: L'Algérie, notre adversaire - Une sélection qui se bat jusqu'au bout !

Que ce soit contre le Maroc en quarts de finale ou face au Qatar en demi-finales, les camarades de Youssef Belaïli se sont battus jusqu'au bout. Une équipe athlétique et technique qui ne lâche pas prise tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin des débats.

Quand on joue contre Baghdad Bounedjah et ses camarades et même si Riyad Mahrez est resté à Manchester, il vaut mieux rester sur ses gardes quand on joue contre l'Algérie tant que l'arbitre n'a pas donné le coup de sifflet final.

On l'a constaté contre le Maroc en quarts de finale. Les Algériens ont mené la barre haut et même s'ils avaient été rattrapés par les Marocains à chaque fois qu'ils avaient pris l'avantage, ils ont composté leur billet pour les demi-finales en s'imposant à la séance des tirs au but. Ils ont pu compter sur Raïs M'Bolhi, un gardien imposant que nos attaquants chercheront à titiller tout à l'heure. Ce ne sera pas gagné d'avance car il faudra faire preuve de beaucoup d'imagination et avoir un tir puissant pour tromper la vigilance de M'Bolhi. C'est d'ailleurs grâce à leur gardien que les Algériens parviennent à tenir bon même quand leurs adversaires reviennent dans le match. M'Bolhi encaisse, certes, des buts, mais a la faculté de rectifier le tir en tenant bon vers la fin que ce soit dans le temps réglementaire ou lors des prolongations ou même dans les séances des tirs au but, comme cela était le cas contre le Maroc.

Le génie de Belaïli, la force de frappe de Bounedjah

En attaque, notre adversaire du jour dispose de deux joueurs qui peuvent faire mal à notre défense, à savoir Youssef Belaïli et Baghdad Bounedjah. Deux joueurs bien connus par nos défenseurs pour avoir évolué un certain temps dans notre championnat, mais qui demeurent imprévisibles et peuvent changer la donne à tout moment.

Madjid Bouguerra peut compter sur le génie de Youssef Belaïli, auteur d'un but d'anthologie contre le Maroc lors de la séance des prolongations. Et si Belaïli a un don du ciel, Baghdad Bounedjah est, lui, un joueur technique, à la frappe bien cadrée. L'ancien sociétaire de l'ESS a tendance à beaucoup bouger sur le terrain pesant lourdement sur les défenses adverses.

Notons que Bounedjah a été blessé contre le Qatar en demi-finale, mais jusqu'à hier, il n'a pas été annoncé forfait. Par ailleurs, c'est le silence radio ou presque du côté algérien. On s'est contenté de publier quelques photos des séances d'entraînement sur la page Facebook officielle de la Fédération algérienne de football.

Et là encore, c'était plutôt des photos de la séance d'échauffement. Bounedjah a posé souriant, mais assis dans les vestiaires.

Cet après-midi, notre team national affrontera en finale de la Coupe arabe un adversaire coriace.

La sélection algérienne dispose d'un effectif bien loti. Des joueurs techniques disposant d'une bonne condition physique qui leur permet de tenir bon et de maintenir la cadence même lors des prolongations. L'Algérie est coriace, mais, en l'absence de Riyad Mahrez, elle est prenable.