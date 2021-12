Gabon: Arsenal - Les choses se compliquent pour Aubameyang écarté jusqu'à la CAN

La mise à l'écart d'Aubameyang (32 ans) par Arteta devrait durer au moins jusqu'à la CAN, qui débutera le 9 janvier.

Pour des raisons disciplinaires, Aubameyang a été écarté du groupe d'Arsenal et définitivement déchu du brassard de capitaine. Encore absent pour défier Leeds samedi en championnat, le Gabonais risque de ronger son frein pendant plusieurs semaines. " Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas disponible pour le match face à Leeds. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. " Présent en conférence de presse avant le déplacement à Leeds, Mikel Arteta s'est montré peu loquace sur la situation de Pierre-Emerick Aubameyang. L'ancien Stéphanois ne participera donc pas non plus au match face à Leeds samedi soir.

Mais le calvaire du principal protagoniste pourrait ne pas s'arrêter là. D'après le Telegraph, Aubameyang ne s'entraîne plus avec le groupe pro et va devoir se maintenir en forme seul de son côté jusqu'à son départ pour la CAN.