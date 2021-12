Cote d'Ivoire: Fédération ivoirienne d'équitation - De nouveaux grooms sur le marché

Petit à petit, le sport équestre en Côte d'Ivoire, est en train de se construire. En effet, une douzaine d'Ivoiriens viennent d'obtenir un parchemin international de groom (des professionnels qui s'occupent des chevaux, les préparent en vue des compétitions) grâce à un programme de la Fei Solidarity. Le précieux certificat obtenu à l'issue de quatre jours de formation (du 8 au 11 décembre), sous la houlette de Suzan Macken, experte internationale Fei, peut leur ouvrir plusieurs portes dans le monde équestre, en Côte d'Ivoire mais aussi à l'international.

Après quatre jours de travail intense au cours desquels elle a soumis les impétrants à des exercices théoriques et pratiques, la technicienne irlandaise, accompagnée des membres du Comité directeur de la Fédération ivoirienne d'équitation (Fie), a fait un tour à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) de Marcory, pour apprécier les installations et voir le site réservé à la Fie. Parmi les impétrants, on notait des élèves de cet institut de référence, avec lequel la Fédération ivoirienne d'équitation est en partenariat. C'est de cette façon qu'ils entendent, ensemble, développer la pratique de ce sport dans le pays.

Fier de l'ouverture de son école sur un sport qui offre d'énormes possibilités, à travers les multiples métiers connexes, Habib Anzoumana Sanogo a félicité les étudiants qui s'intéressent à l'équitation. Pour lui, l'heure n'est plus au discours. " Il faut qu'on fasse bouger la machine. Vous avez des idées, de l'entregent, il faut qu'on pense à former des cadres techniques et des cavaliers capables de pérenniser la pratique ", a indiqué le patron de l'Injs, qui a rappelé que dès la rentrée scolaire prochaine, l'équitation sera enseignée à l'Injs, avec au bout la mise sur le marché de professeurs d'Eps option équitation. " Avec le cheval, il y a une autre sensation. J'aime bien. C'est un sport où on n'est pas seul. Je sais maintenant qu'on ne monte pas au hasard sur un cheval. C'est tout un art... ", Confie Marina Ehounou, étudiante en basket-ball, mais qui pourrait se pencher du côté du cheval. Elle était à sa deuxième session de formation.

Stéphane Ouégnin, patron du sport équestre ivoirien, lui, a hâte d'installer un haras au sein de l'institut de Marcory, pour former des cadres techniques appelés à enseigner cette discipline sportive ô combien noble. Il n'a pas manqué de dire la fierté de la Côte d'Ivoire d'avoir partagé quelques jours avec Mme Macken, une figure emblématique de l'équitation.

En effet, la vie de cette femme se confond au monde du cheval. Son époux, Eddie Macken, était le roi du saut d'obstacle, l'un des plus grands jockeys du monde dans les années 1980. Aujourd'hui à la retraite, ce dernier s'occupe des chevaux de Steve Jobs, fondateur de la marque Apple. Son fils également gère ceux de Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Juge olympique, Suzan Macken forme également les Jokeys, palefreniers, etc., et est auteur d'un des manuels d'équitation les plus célèbres.

C'est cette grande professionnelle du monde équestre que la Côte d'Ivoire a eu le privilège d'héberger pendant près d'une semaine. En plus de treize palefreniers qu'elle a formés, elle a également mis à profit son séjour en terre ivoirienne pour instruire des juges arbitres et des coaches. Au grand plaisir du président de la Fédération ivoirienne d'équitation, Stéphane Ouégnin.