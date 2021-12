Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat et insertion socio-professionnelle - Un Centre de formation numérique ouvert à Yopougon

Un centre de formation numérique vient d'ouvrir ses portes à Yopougon Ficgayo. Cet établissement comprend quatre salles, une bibliothèque, une salle informatique, un espace de travail collaboratif, une salle de réalité virtuelle et de jeux entièrement équipées.

Il a été créé dans le cadre du Tic Academy, qui est un programme de formation et d'insertion professionnelle mis en place par la Coopération allemande, soutenue par Invest For Jobs et mis en œuvre par la Giz.

Construit sur une superficie de plus de 300 m², ce centre a pour objectifs d'accompagner les jeunes dans les domaines de la formation professionnelle, le renforcement de capacités, la formalisation des Pme et micro entreprises, le renforcement scolaire et universitaire, l'alphabétisation numérique et l'insertion par l'emploi ou l'entrepreneuriat.

Le lancement du Centre de formation numérique a été couplé avec une session de renforcement des capacités managériales de plusieurs entrepreneures de la commune de Yopougon. Cette activité s'est tenue en collaboration avec le cabinet Stewoo Consulting qui a développé un logiciel d'accompagnement en gestion pour aider les entreprises évoluant dans le secteur informel à se structurer. De hauts représentant locaux de le Giz ainsi que de la micro-finance Fin'Elle qui soutient l'entrepreneuriat féminin et facilite l'accès des femmes aux financements des femmes ont également participé.

Sébastien Ouattara, directeur exécutif de la Tic-Acaemy, a rassuré les entrepreneures participantes de l'engagement de sa structure à les accompagner au quotidien sur différentes thématiques en lien avec leurs activités. Il répondait ainsi à la doléance que ces femmes venaient de lui présenter, à savoir bénéficier davantage de formation et accéder facilement aux sources de financement pour le développement de leurs activités.