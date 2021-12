Cote d'Ivoire: Sécurité routière - 25 permis retirés aux mauvais chauffeurs, 3 mois à 10 ans ferme pour 14 d'entre eux

La commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire fait un nettoyage routier en cette période de grands déplacements. 25 chauffeurs de véhicules seront désormais de simples passagers. Ils se sont vus retirer le permis de conduire, le jeudi 16 décembre 2021, à la Tour C, à Abidjan-Plateau, lors de la dernière session de l'année de la commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire qui a analysé 31 dossiers.

Les sanctions vont de 3 mois à 10 ans ferme pour 14 chauffeurs. 10 autres chauffeurs sanctionnés avec sursis et un permis restitué. Il s'agit de chauffeurs indélicats qui ont provoqué dans leur ensemble 16 tués et 18 blessés. Selon les membres de la commission, il leur est reproché, entre autres, l'excès de vitesse, le non-respect de la distance de sécurité, la conduite en état de fatigue, le mauvais stationnement et la manœuvre imprudente.

Le président de la séance, Kouakou Étienne, Directeur de la coordination et de la gestion intégrée des opérations de transports, représentant le Directeur Général par intérim des Transports Terrestres et de la Circulation, Lucien Tiéssé, tout en réaffirmant la vision du Ministre des Transports Amadou Koné dans la lutte contre l'incivisme routier, a invité les membres à la fermeté dans le traitement des dossiers. "Que les fruits de nos travaux contribuent à améliorer la sécurité routière en cette période sensible de fêtes de fin l'année", a-t-il souligné.

Fratmat.info avec Dircom du Ministère des Transports