Sénégal: "Le fagot de ma mémoire", un livre-hommage du philosophe Souleymane Bachir Diagne, à sa mère

Dakar — Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne a rendu hommage à ses parents, principalement sa mère dans son livre "Le fagot de ma mémoire", publié en mars dernier, aux éditions "Philippe Rey" (France), a appris l'APS de l'auteur.

"Ce livre est un hommage principalement à ma mère et à mon père", a-t-il dit, lors de la présentation de son œuvre, vendredi, au musée des civilisations noires à Dakar, à l'occasion du "Book club", une cérémonie dédiée aux livres et organisée par la directrice de "Intelligence magazine" Amy Sarr Fall.

"C'est aussi un hommage aux villes que j'aime, des villes auxquelles, je suis attaché ainsi qu'à mes amis et mes anciens étudiants", a-t-il ajouté.

Souleymane Bachir Diagne estime que "notre époque est en train de mourir des ethno-nationalistes".

"Elle est en train de mourir des égoïsmes qui sont là, qui nous divisent et nous partagent en des tributs et qui s'expriment dans les inégalités profondes qui fragmentent l'humanité entre un nord et un sud", a déploré le philosophe sénégalais.

L'ouvrage "Le fagot de ma mémoire" est un voyage qui retrace son parcours de Saint-Louis (Nord du Sénégal) à Colombia University (Etats-Unis) en passant par Ziguinchor (Sud), Dakar, Paris (France) entre autres.

Selon lui, "ce fragment de l'humanité se voit dans l'injustice vaccinale avec la Covid-19, mais également à l'intérieur des Nations elles-mêmes qui partagent les peuples entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres créant des inégalités profondes".

"Aujourd'hui, cela va être les grands défis des temps présents et c'est dans ces défis que la philosophie doit s'inscrire", estime M. Diagne, enseignant de Colombia University, en Amérique.

L'Universitaire, considéré comme "l'un des grands penseurs" de cette époque, revient dans son ouvrage sur son parcours de jeunes sénégalais, élevé dans la tradition d'un islam soufi et lettré, a confié à l'APS, un participant à la cérémonie.

"La génération de Bachir et notre propre génération ont l'obligation de transmettre à nos enfants, nos propres parcours intellectuels et humains", a pour sa part indiqué El Hadj Hamidou Kassé, ministre-conseiller à la Présidence de la République.

"On ne peut pas se mouvoir dans la société, si on n'a pas de maître, qui est pour nous une boussole, un conducteur, quelqu'un de qui on s'inspire pour bien maîtriser sa société et pouvoir se construire soit même une belle trajectoire et un bon parcours", a-t-il conseillé aux élèves, venus assister à la présentation du livre.

Selon lui, tout le travail de Souleymane Bachir Diagne consiste à dire que "le monde en général est un monde de différence, de disparité et de diversité".

Il pense que "notre tâche en tant qu'humain est de construire l'humanité, c'est-à-dire construire un être ensemble, un vivre ensemble".

"On a tous vu la beauté de la philosophie, on a vu à quel point, c'est beau d'écouter des personnes partager leur savoir", s'est réjoui Amy Sarr Fall.

Elle a appelé les jeunes à s'adonner à la lecture en période de vacances. "Reconnectez-vous davantage à la lecture, profitez de ces quelques jours de vacances pour lire l'œuvre du professeur Souleymane Bachir Diagne +Fagot de la mémoire+", leur a-t-elle lancé.

Le professeur Souleymane Bachir Diagne entreprend de publier au mois de mars prochain, son prochain livre intitulé : "De langue à langue, tradition et hospitalité langagière".

Né le 8 novembre 1955 à Saint-Louis, il a enseigné à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) avant d'aller donner des cours à Colombia Université aux USA.