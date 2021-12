Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Les fédérations de judo invitées à ne plus collaborer avec Me Marien Ikama

Dans une correspondance destinée aux dirigeants des comités nationaux olympiques, à travers le monde, le président du Comité national olympique et sportif congolai (Cnosc), Raymond Ibata, met fin à la zizanie qui caractérise le judo congolais.

Le président du Cnosc a demandé aux présidents des fédérations de judo, via les présidents des comités nationaux olympiques de leurs pays respectifs, de ne plus collaborer avec l'ancien président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da), Me Marien Ikama.

Mettant en avant l'intérêt des judokas congolais, Raymond Ibata a expliqué que le ministère des Sports et le Cnosc ont organisé, le 4 septembre dernier, une assemblée générale élective, mettant en place un nouveau bureau dirigé par Me Francis Ata. " Malheureusement, M. Ikama Ngouabi Marien, ancien président, se permet aujourd'hui de se prévaloir à travers le monde, président actif, défiant ainsi le Comité national olympique et sportif congolais et le ministère chargé des Sports ", déplore Raymond Ibata.

Il pense, par ailleurs, que cette manière d'agir, qui suppose un appui extérieur, mérite d'être condamné pour l'intérêt des athlètes congolais de judo qui ont souffert des agissements des dirigeants de cette fédération. " Je vous en informe, afin que vous sensibilisiez les fédérations de judo de vos pays respectifs, pour qu'elles cessent de collaborer avec un président illégal qui se permet notamment d'engager des athlètes à des compétitions à l'étranger ", conclut-il.