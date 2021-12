Burkina Faso: 8e congrès du CDP - "L'aile futuriste" maintient les 18 et 19 décembre

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), l'aile futuriste, était face aux médias le 16 décembre 2021. A cette rencontre que lui-même dit être celle de l'heure de la vérité il a souhaité que les questions lui soient posées sans ambages. Accusé par l'aile historique de vouloir changer le logo, la dénomination du parti et de vouloir éjecter le président d'honneur Blaise Compaoré du parti, Eddie Komboïgo donne sa version. Pour lui, il n'en est rien et c'est le lieu pour lui de siffler la fin de la récréation... le congrès aura lieu les 18 et 19 décembre.

C'est une conférence de presse aux allures de meeting politique. Et comme pour dire qu'il n'est pas isolé, ses partisans ont accouru massivement pour assister leur président dans cet exercice. L'appâtâmes est surabondé de monde et les slogans favorables à Eddie Komboïgo fusent. C'est sous les youyous que le président du Congrès pour la démocratie et le progrès arrive et prend place au présidium. " C'est l'heure de la vérité ", a-t-il dans un ton solennel indiqué. Il se définit comme étant l'aile futuriste du parti avec une ambition de faire du CDP un parti dépourvu de haine et de vengeance, combatif et fort, de compassion, de construction et de développement. il s'est agi de répondre à tout ce qui a été dit lors de la sortie médiatique dite celle " des vice-présidents " du CDP.

Sur la tenue du 8e congrès du parti, il n'y a plus de débat, il aura bel et bien lieu les 18 et 19 décembre 2021 dans la salle olympique. " Nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi. Après Solhan, le MPP a tenu son congrès, il y a eu le FESPACO, le tour du Faso. L'UNIR/PS a fait son congrès de fusion ", a fait remarquer le président du CDP.

" Il y en a qui trouvent du plaisir à créer des problèmes à notre parti. Cette fois-ci, c'est la fin. S'ils ne veulent pas que le congrès se tienne, c'est qu'ils ont un agenda caché et c'est certainement la liquidation du parti ou peut-être attendent-ils qu'un providentiel président d'honneur écrive que telle ou telle personne devient le président du parti. Je veux leur dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe ", a expliqué Eddie Komboïgo.

A cette assertion selon laquelle il n'est plus qu'un rônier dont l'ombre ne profite qu'à lui-même, le président a répondu par cette invite : " Ce sont les organes du parti : le bureau politique national et le congrès qui vont choisir leur président. Qu'ils viennent courageusement au congrès. Ils sauront qu'Eddie n'est pas esseulé ".

Il s'est prononcé sur les attributions du président d'honneur et le reproche selon lequel il défie le président d'honneur. S'il y a quelqu'un qui défend Blaise Compaoré, dit -il, c'est bien lui et depuis 2018, pas deux ou trois mois ne passent sans qu'il parte voir le président d'honneur à Abidjan.

Pour ce qui est des attributions du président d'honneur et singulièrement toutes ces correspondances qui circulent, Eddie Komboïgo se pose une question : " qui écrit à la place du président Compaoré ? ". Avec son œil d'auditeur, copies des correspondances à l'appui et devant les caméras, il a indiqué que les signatures apposées sur les différentes notes ne sont pas celles du président d'honneur du CDP. " Un pouvoir a été donné au président d'honneur, pas à son frère, ni à sa sœur, ni à son cousin, ni à son entourage. Lorsqu'on abuse d'un pouvoir, les organes du CDP s'assument. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. On ne permettra plus à quelqu'un d'écrire au nom du président d'honneur pour nous envoyer cela ici. Le bureau politique et le congrès vont en aviser ", a clairement signifié Eddie Komboïgo.

Les vice-présidents l'accusent de vouloir changer le logo et la dénomination du parti. De cette tribune il a fait la genèse de cette histoire et indiqué que ceux qui le disent ne sont pas honnêtes.

En effet, il a détaillé que la question remonte en septembre 2020 lorsqu'ils sont allés discuter des élections que Blaise Compaoré lui-même a évoqué le changement du nom et logo du parti avec eux. A son temps, il avait signifié qu'il était d'abord de la campagne électorale et que par contre les années à venir ils allaient y réfléchir.

" Nous avons fait 45 conférences provinciales. Des gens ont fait des observations. Ils ont dit dans une vision prospective qu'il faut penser à retrouver d'autres partis pour fusionner et peut-être faire évoluer le nom du parti. C'est vrai que le CDP a de l'actif mais également du passif. Ce genre de changement s'opère dans le temps. C'est juste pour avoir le principe de faire des études prospectives pour voir s'il faut conserver le nom CDP ou s'il faut le faire évoluer. Cela peut prendre six mois, un an, deux ans. Ceux qui disent : il veut changer le nom ne sont pas honnêtes. On en a discuté en séminaire et ils le savent ", a-t-il longuement expliqué.

Pour Eddie, il n'est pas question de laisser un parti de la trame du CDP en situation d'irrégularité, et c'est pour ça qu'il se tiendra les 18 et 19 décembre le 8e congrès. " Je ne démissionnerai pas. Si le congrès dit de rebeloter je le ferai. S'il me dit de partir je circulerai. Le congrès choisira entre l'aile historique et celle futuriste ", a confié le président Eddie à la presse.