Congo-Brazzaville: Violence en milieu scolaire - les représentants des mouvements syndicaux émettent des approches de solution

Le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou Maba, a échangé, le 17 décembre à Brazzaville, avec les représentants des élèves sur la question de la violence en milieu scolaire, notamment ses causes et les actions à mener afin de l'éradiquer.

Adophe Mbou Maba, de manière pédagogique, a voulu connaître les causes principales et secondaires des violences qui gangrènent ces dernières années la société congolaise. Il s'est, en effet, interrogé si le déficit en instruction civique était dû au manque des espaces culturels et sportifs adéquats ou encore à un relâchement des parents.

Selon cet ancien chef d'école et dirigeant des mouvements d'élèves, il est temps de se pencher sérieusement sur le problème. " Nous ne pouvons pas décider unilatéralement sur les décisions à prendre. Nous devrons discuter afin de trouver, ensemble, des solutions, car l'école est un temple du savoir mais aujourd'hui, elle est prostituée ", a indiqué Adolphe Mbou Maba.

Dans le but d'apporter quelques éclaircissements aux interrogations de leur interlocuteur, le président national du Mouvement des élèves et étudiants du Congo, Kocernant Epara, a estimé qu'il est mieux d'exécuter certaines décisions.

D'après lui, l'incompétence de certains membres du corps enseignant et de quelques élèves puis le favoritisme sont à l'origine de la dégringolade du système éducatif congolais. Il pense qu'il faut numéroter ou personnifier les macarons afin d'identifier facilement les élèves délinquants, assainir l'administration scolaire, mettre fin à la corruption en milieu scolaire ou organiser un dialogue inter-école pour écouter les concernés.

S'en est suivi un échange qui a permis aux élèves de déballer, sans langues de bois, les problèmes qui minent leurs écoles dont la primauté du sexe et de l'argent sur le travail bien fait ou l'effort. Notons que le haut-commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile est chargé, entre autres, à préparer, élaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale de prévention juvénile et de traitement de la délinquance juvénile ; répertorier, sensibiliser et prévenir les formes de délinquance juvénile; identifier les jeunes exposés à la délinquance sous toutes ses formes ; renforcer la prise en charge des jeunes délinquants...