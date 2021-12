Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe conforte son leadership, V.Club écrase Simba

La semaine a été marquée par des rencontres de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), avec notamment les victoires de Mazembe, de V.Club et de Lupopo.

Après sa victoire sur Lupopo lors du derby de Lubumbashi délocalisé à Kinshasa pour des raisons sécuritaires, le Tout-Puissant Mazembe a consolidé son leadership au championnat en s'imposant, le 15 décembre, au stade des Martyrs de Kinshasa, face à l'AC Rangers par un but à zéro. C'était lors de la rencontre comptant pour la 11e journée. Le milieu récupérateur Michée Mika a inscrit l'unique but de la partie à la 17e mn. Les Corbeaux du Grand Katanga totalisent 31 points en onze sorties, alors que Rangers n'a pu engranger 13 points depuis le début de la saison.

Deuxième au classement provisoire, l'AS V.Club a été impitoyable, le 16 décembre, sur la même aire de jeu du stade des Martyrs, face à l'AS Simba de Kolwezi. Les Dauphins Noirs de Kinshasa ont passé cinq buts aux Kamikazes de Lualaba, dans une partie disputée sous la pluie. Lilepo Makabi a signé un doublé (35e et 48e mn). Le milieu de terrain togolais, Marouf Tchakei, a marqué les deux premiers buts des joueurs du coach Raoul Jean-Pierre Shungu, à la 57e mn. Obed Mayamba, monté à la place du Congolais de Brazzaville Jacques Temopele, a trouvé la brèche à la 80e mn pour le quatrième but, avant la cinquième et dernière réalisation du club vert et noir à la 89e mn, œuvre de Glody Lilepo Makabi, auteur d'un hatrick.

Notons qu'à trois reprises, Kasongo Numbi, Youssouf Abedi et Ndembo Kota ont eu des occasions nettes de marquer du côté de Simba, mais butant soit sur le gardien de but international camerounais, Simon Omossola, soit sur son poteau. V.Club compte 29 points, avec deux matches de moins que Mazembe, leader avec 31 points.

Kuya accroche DCMP...

Après une série de deux victoires (face à Dauphin Noir de Goma et Renaissance du Congo), Daring Club Motema Pembe (DCMP) a marqué un temps d'arrêt, le même 16 décembre, au stade des Martyrs, et même frôlé une défaite devant le club promu d'AC Kuya Sport. Tondi Kafuti a ouvert la marque pour Kuya Sport à la 26e mn. Mais Willima Likuta a égalisé pour le club entraîné par André-Alain Landeut, à la 33e mn. Sur une frappe de 30 m, Donatien Tshidibi a remis les couverts en marquant à la 57e mn pour le club dirigé par le président Jeannot Binanu. C'est à l'arrachée que DCMP a égalisé, dans les temps additionnels, par Ryad Norodien le sud-africain. DCMP a 18 points en dix matches alors que Kuya dispose de 11 points en dix sorties.

Notons aussi la belle victoire de Maniema Union face à Lubumbashi Sport, le 16 décembre, au stade Joseph-Kabila de Kindu, par trois buts à zéro. Héritier Imana Lote (ancien de Renaissance du Congo et DCMP) a signé un doublé, marquant à la 2e et à la 9e mn. Et Wango Mbabu a inscrit le troisième but de Maniema Union à la 19e mn, pliant le match dans les deux premiers quarts d'heure. Avec ce succès, le club de Kindu totalise 24 points après onze rencontres. Lubumbashi Sport a déjà empoché 12 points en doze sorties.

Lupopo se ressaisit...

Après sa défaite face à Mazembe son rival de toujours, le FC Saint-Eloi Lupopo s'est ressaisi en dominant, le 15 décembre au stade des Martyrs, Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi, par deux buts à zéro. C'était en match de la 12e journée. Ciel Ebengo à la 57e mn et Patou Kabangu dans les temps additionnels de la partie, ont inscrit les deux buts des Cheminots de Lubumbashi qui totalisent 27 points après douze matches. Sanga Balende a 8 points après sept matches disputés.

Rappelons aussi la victoire de Dauphin Noir de Goma face au Racing Club de Kinshasa (RCK), le 15 décembre au stade des Martyrs, par deux buts à un, un succès qui intervient après trois défaites contre V.Club, DCMP et Kuya. Bolaboto à la 15e mn et William Bokingo à la 21e ont été les buteurs du club venu du Nord-Kivu. Sembo a réduit l'écart sur penalty en seconde période pour RCK. Dauphin Noir a 10 points alors que RCK est lanterne rouge du championnat avec 3 petits points en dix matches.