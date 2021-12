Afrique du Nord: Coupe Arabe des Nations - Choc Algérie-Tunisie pour le titre, compos officielles

La Tunisie et l'Algérie s'affrontent ce samedi en finale de la Coupe Arabe des Nations disputée, au stade Al Bayt d'Al-Khor au Qatar.

On y est. Ce samedi, à Doha, se tient la finale de la Coupe Arabe des Nations. Et il y aura deux grandes nations pour l'animer. L'Algérie et la Tunisie sont les deux derniers rescapés de cette épreuve et ils vont se livrer un duel sans merci pour aller chercher le trophée. On va rapidement savoir si l'Algérie et les joueurs présents à la Coupe arabe ont récupéré physiquement. Qualifiés au terme d'une demi-finale mémorable face au Qatar (2-1), les Fennecs vont devoir trouver les ressources pour digérer les 18 minutes de temps additionnel (18'25 ", précisément). Ce samedi, les partenaires de Yacine Brahimi auront fort à faire pour remporter le titre face à la Tunisie.

Les compos officielles :

Algérie : M'Bolhi - Benayada, Badrane, Benlamri, Chetti ; Mrezigue, Bendebka - Brahimi, Belaïli, Meziani ; Bounedjah.

Tunisie : Hassen - Dräger, Ifa, Talbi, Ben Hmida - Hannibal, Chaalali, Sassi - Mejbri, Jaziri, Msakni.