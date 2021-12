Maroc: INDH à Drâa-Tafilalet en 2021 - renforcement de la dynamique de développement tous azimuts

Errachidia — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a poursuivi en 2021 sa dynamique positive au niveau de la région de Drâa-Tafilalet, en conformité avec sa principale finalité : améliorer les conditions de vie de la population.

Des dizaines d'actions et de projets INDH ont été lancés ou inaugurés pour le développement des infrastructures sociales et l'incitation, au niveau des cinq provinces de la région de Drâa-Tafilalet, à la création de petits projets générateurs de revenus au profit notamment des jeunes et des femmes.

Dans sa phase III (2019-2023), l'INDH a fait du développement du capital humain un de ses axes majeurs, en le considérant comme principal levier pour une croissance inclusive, ayant un rôle majeur dans toute stratégie et initiative de développement durable.

Le programmes 1 (Réduction des déficits en infrastructures et services sociaux de base) et 2 (Accompagnement des personnes en situation de précarité) de l'INDH visent à poursuivre la dynamique enclenchée en matière de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base et en matière de lutte contre la précarité.

Pour ce qui est des programmes 3 (Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes) et 4 (Impulsion du capital humain des générations montantes), ils apportent une orientation novatrice à l'INDH en s'attaquant de façon plus volontariste aux principales causes du retard en termes de développement humain tout au long des étapes de la vie.

Plusieurs projets ont été ainsi lancés ou inaugurés dans la région de Drâa-Tafilalet dans le cadre des quatre programmes de l'INDH.

A titre d'exemple, plusieurs projets menés par l'INDH, grâce à un investissement global de l'ordre de 13,6 millions de Dh, ont vu le jour, en novembre dernier à Tinghir, à l'occasion du 66ème anniversaire de la fête de l'Indépendance.

Il a été procédé ainsi à la remise des clés de 18 bus de transport scolaire acquis par l'INDH au profit de plusieurs communes relevant de cette province et ce, dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la déperdition scolaire notamment en milieu rural.

Dans le même cadre, une bibliothèque mobile a été remise par l'INDH à la direction provinciale de l'Education nationale à Tinghir, ainsi que des fauteuils roulants pour faciliter l'accès des élèves en situation de handicap aux établissements scolaires.

Il a été procédé, par ailleurs, à la remise des clés de 5 ambulances équipées et d'une unité médicale mobile spécialisée en génécologie, acquises par l'INDH, à la délégation provinciale de la Santé de Tinghir, le but étant de contribuer aux efforts visant le renforcement des services de santé offerts sur le plan provincial.

Par la même occasion, une unité mobile destinée à l'accompagnement des jeunes porteurs de projets a été remise à l'antenne de l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences (ANAPEC) à Tinghir.

Dans la province d'Errachidia, les travaux de plusieurs projets de développement à caractère socioéconomique ont été lancés en 2021, comme c'est le cas de celui de construction d'un complexe socio-éducatif pour enfants à besoins spécifiques.

Ce centre, qui sera réalisé par l'INDH avec une enveloppe budgétaire de 3.715.265 Dh, ambitionne de favoriser l'intégration des enfants à besoins spécifiques.

Un projet de remplacement de 12 salles en préfabriqué par l'INDH dans les communes d'Es-Sifa, Gheris Es-Soufla, Aarab Sebah Ziz, Aarab Sebbah Gheris, Rissani, Gheris Ouloui et Chorfa Mdaghra, relevant de la province d'Errachidia, a été lancé aussi au cours de l'année qui est sur le point de s'achever.

D'un coût global de 2.770.920 Dh, ce projet bénéficiera à 3.163 élèves de ces communes territoriales relevant de la province d'Errachidia.

Le chantier de généralisation de l'enseignement préscolaire au niveau de la province d'Errachidia, à travers la construction, la réforme, la réhabilitation et la gestion de 204 salles du préscolaire, s'est poursuivi en 2021.

Les projets menés dans ce domaine par l'INDH de 2019 à 2021, dans le cadre de son programme "Impulsion du capital humain des générations montantes", ont mobilisé un budget de plus de 48,5 millions de Dh.

Par ailleurs, les clés de 20 bus de transport scolaire acquis par l'INDH au profit de 17 communes territoriales de la province d'Errachidia avec une enveloppe budgétaire globale de 6.215.475 Dh ont été remis aux bénéficiaires en 2021.

Dans la province de Ouarzazate, un programme de l'INDH portant sur 23 projets d'un coût global de 29,04 millions Dh a été mis en œuvre en 2021. Il concerne 5 secteurs et bénéficie à 49.225 personnes vivant dans les communes territoriales relevant de la province.

L'INDH a continué d'accorder un intérêt tout particulier, au niveau de la province de Ouarzazate, aux enfants en situation de handicap, notamment les trisomiques et ceux présentant une déficience mentale.

Parmi les structures dédiées à ce domaine, figure le Centre des enfants trisomiques (21) et déficients mentaux à Ouarzazate, réalisé grâce à un financement de l'INDH, en partenariat avec plusieurs acteurs locaux.

La province de Midelt a connu aussi le lancement et l'inauguration de plusieurs projets INDH touchant les domaines notamment de la santé, l'éducation, les infrastructures routières et le sport.

Dans la commune d'Er-Rich par exemple, il a été procédé à l'inauguration d'un centre d'hémodialyse, aménagé grâce à une enveloppe budgétaire de près de 2,5 millions de Dh, dans le cadre d'un partenariat entre l'INDH, la province, le Conseil provincial et la délégation de la Santé de Midelt.

Il a été procédé, en outre, à la remise des clés de 8 bus de transport scolaire au profit des communes territoriales d'Outerbate, Zaida, Ait Ayache, Sidi Iyyad, Kir, Akdim, Tounfite et Tanourdi.

Ces véhicules de transport scolaire ont été achetés par l'INDH avec une enveloppe budgétaire totale de 2.866.000 Dh, dans le but de contribuer aux efforts de lutte contre l'abandon scolaire, notamment chez les filles du monde rurale.

Au niveau de la province de Zagora, une Plateforme des jeunes, espace dédié par l'INDH à l'accueil, l'écoute, l'orientation et l'accompagnement de cette catégorie, a été inaugurée en 2021.

L'INDH a continué ainsi, en 2021, d'apporter des réponses intégrées et efficaces aux enjeux liés à ses différents champs d'action dans la région de Drâa-Tafilalet.