Congo-Brazzaville: Pool - Les comités locaux de dialogue se dotent d'un plan d'action stratégique

Le document stratégique et opérationnel qui couvre l'exercice 2022-2024 a été validé à l'unanimité, après amendements, le 17 décembre à Kinkala, par les responsables des comités locaux de dialogue et de réconciliation. Son adoption a eu lieu en présence du directeur de cabinet du Haut-commissaire à la Réinsertion des ex-combattants, Albert Samba, de quelques responsables de la Commission ad hoc mixte paritaire (Camp) ainsi que des autorités locales et départementales.

Après la signature, le 23 décembre 2017 à Kinkala, de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre le gouvernement et la partie rebelle, le Haut-commissariat à la Réinsertion des ex-combattants (HCREC) avait mis en place des comités locaux de dialogue et de réconciliation dans tous les treize districts du Pool. Ces structures ont pour mission de veiller à la consolidation de la paix dans toutes les localités et villages en vue de prévenir d'éventuelles résurgences de troubles dans ce département. Mais depuis leur mise en place, ces comités locaux fonctionnaient sans un cadre légal et règlementaire.

L'atelier auquel les autorités locales et départementales ont pris part a permis de doter ces structures d'un plan d'action stratégique exercice 2022-2024, conçu par un consultant, Alain Robert Moukouri, expert en la matière. Il s'agit d'un canevas de travail qui permettra à ces organisations locales de mener régulièrement des actions de sensibilisation et de consolidation de la paix. Les comités locaux de dialogue et de renonciation ont la mission de veiller à la paix et de consolider les acquis de quiétude, de vivre ensemble par la cohésion sociale, le dialogue et le développement des localités.

Le plan d'action stratégique validé poursuit quatre objectifs majeurs. Il s'agit d'organiser des séminaires de renforcement des capacités au profit des animateurs et de la population ; d'initier des campagnes de paix, de prévention et de règlement pacifique des conflits ; de mobiliser les partenaires ainsi que de soutenir des initiatives de développement qui garantissent la paix dans le Pool.

" Je vous félicite pour le travail abattu. Je vais transmettre le document approuvé à qui de droit pour une prise en charge de ce qui a été sollicité. Je tiens à remercier, très sincèrement, les partenaires techniques qui nous ont accompagnés, notamment la Banque mondiale, le gouvernement japonais ainsi que les responsables de comités locaux de dialogue et de réconciliation ", a souligné le directeur de cabinet du HCREC, Albert Samba.

Le plan d'action stratégique des comités locaux de dialogue et de réconciliation a été financé par le Projet d'appui à la promotion des moyens de subsistance durables dans le département du Pool (PASD). Un projet financé par le Fonds japonais de développement social et mis en œuvre par la Banque mondiale.

Le projet PASD se développe à travers la stimulation de l'amélioration des moyens de subsistance ; la promotion de l'utilisation durable de l'énergie. Il s'exécute dans trois districts du Pool, notamment à Koubolo et Linzolo, dans le district de Goma Tsé-tsé, à Yalevounga et Yangui à Kinkala ainsi que Missafou et Matessama dans le district de Mindouli. Il met l'accent sur les activités productives, la gestion du projet ; le suivi-évaluation et la diffusion des connaissances. Le projet aidera 192 groupes dont 180 de femmes et 12 de jeunes, et fournira une aide à 1920 bénéficiaires directs et une aide indirecte à 9600 personnes.

Pour leur permettre de bien fonctionner, le PASD a offert aux comités locaux de dialogue et de réconciliation du matériel de bureau et informatique.