Congo-Brazzaville: Distinction - Le Prix des cinq continents 2021 attribué à Karim Kattan

C'est pour son roman "Le palais des deux collines", paru aux éditions Elyzad, en Tunisie, que Karim Kattan s'est vu attribuer, le 16 décembre, le Prix des cinq continents 2021 de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).

D'après le communiqué de presse de l'OIF, la délibération du jury international du Prix des cinq continents 2021 s'est tenue à distance, le 16 décembre, pour des raisons liées à la pandémie de covid-19. Le jury, composé de quinze écrivain (e)s de renom et d'un membre d'honneur, originaire de tout l'espace francophone, et présidé par Paula Jacques, a décidé d'attribuer le prix à Karim Kattan, pour son premier roman "Le palais des deux collines".

Outre son président Paula Jacques (Egypte-France), le jury du Prix des cinq continents 2021 a réuni quatorze écrivain(e)s de renom et un membre d'honneur, originaires de tout l'espace francophone (quinze avec son président). Il s'agit de Jean-Marie Gustave Le Clézio (France-Maurice), Prix Nobel de littérature; René de Obaldia de l'Académie française (Hong Kong); Lise Bissonnette (Canada-Québec); Vénus Khoury-Ghata (Liban); Liliana Lazar (Roumanie); Wilfried N'Sondé (Congo-France); Lyonel Trouillot (Haïti); Abdourahman aaaberi (Djibouti); Jun Xu (Chine).

" Un jeune palestinien revient dans son village natal déserté, tout comme sa maison familiale habitée par les fantômes du passé. Histoire poignante sur la mémoire, ses lieux et ses fantômes, sur l'anticipation d'une disparition programmée de tout un peuple ". Le jury a particulièrement été séduit par " la langue poétique et un art du récit mêlant dérision, humour et colère contenue, d'une grande originalité ", a noté le jury international.

Le jury a également décerné une mention spéciale à Miguel Bonnefoy pour son roman "Héritage" , publié aux éditions Rivages (France). " Un roman d'une grande maîtrise narrative, saga d'une famille de vignerons français installée au Chili à la fin du XIXe siècle. C'est un récit qui ne fait jamais concession des horreurs de la période qu'il décrit, mais réussit à transcender l'absurdité de la violence à travers le parcours de ses personnages. Magnifique écriture mêlant à la fois le réel et le fantastique ", note le jury.

Le Comité Elongo de la République du Congo, animé par le Pr Omer Masoumou et Emilie Eyala, au côté de Jean Blaise Bilombo, avait proposé une pré-sélection de dix titres dont le livre primé.

Doté d'un montant de 15 000 euros pour le lauréat et de 5 000 euros pour la mention spéciale, le Prix des cinq continents, créé en 2001, permet de mettre en lumière des talents littéraires reflétant l'expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents. Ce prix permet également d'offrir à l'auteur un rayonnement international. Le lauréat bénéficiera d'un accompagnement promotionnel pendant toute une année, l'OIF assurant sa participation à des rencontres littéraires, foires et salons internationaux identifiés de commun accord avec lui.

Pour sa vingtième édition, la cérémonie officielle de remise du prix se déroulera le 20 mars 2022, à Dubaï, en marge de la Journée internationale de la Francophonie qui sera célébrée dans le cadre de l'exposition Dubaï 2020 aux Emirats arabes unis.

Beata Umubyeyi Mairesse (Rwanda-France), lauréate du Prix 2020; Mohamed Aïssaoui (France-Algérie); Victor Comte (Suisse), lauréat 2020 du Prix du jeune écrivain; Binta Tini, représentante de l'Association internationale des libraires francophones; et Fawiza Zouari (Tunisie-France), représentant le Parlement des écrivaines francophones, rejoignent le jury du Prix pour cette édition.

Rappelons l'OIF compte quatre-vingt-huit États et gouvernements membres.