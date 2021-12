Afrique: CAN 2021 - Amir Abdou (entraineur des Comores) contre un report

Suite aux récentes rumeurs d'annulation de la CAN Cameroun 2021, Amir Abdou, sélectionneur de l'équipe comorienne a exprimé son ressenti. Selon lui, il serait incompréhensible que la CAF cède aux pressions de quelques clubs européens.

"Le Cameroun a dépensé beaucoup d'argent pour organiser la CAN, cela fait des mois que les sélectionneurs travaillent sur la compétition, les joueurs ont hâte de disputer le tournoi : ce serait incompréhensible qu'il n'ait pas lieu et que la CAF cède aux pressions de quelques clubs européens. Cela me surprend d'entendre des clubs européens, et surtout anglais, dire qu'ils ont peur du Covid-19 et du variant Omicron, alors que c'est justement en Europe, notamment au Royaume-Uni, et pas au Cameroun, qu'il circule le plus", a déclaré le sélectionneur des Comores, Amir Abdou. Selon ses dires, toutes les conditions sont réunies pour que la compétition ait lieu. Et que le nouveau variant de la Covid-19 fait plus de victimes ailleurs qu'en Afrique. Rappelons que les Comores participent pour la première fois à une Coupe d'Afrique des Nations. Et n'aimerait donc pas voir ce tournoi reporté. Cependant, la CAF a déjà rassuré : la CAN aura lieu à la date indiquée.