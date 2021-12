Congo-Brazzaville: Passé colonial - La Belgique poursuit la mise en œuvre de sa résolution sur le sort des métis

Dans le cadre de la résolution parlementaire "Métis", adoptée en 2018, une convention de coopération vient d'être conclue entre le Service public fédéral (SPF) du ministère des Affaires étrangères et les archives de l'État belge, sur une recherche historique circonstanciée sur le rôle des autorités belges dans la façon dont les métis ont été traités à l'époque coloniale, notamment en République démocratique du Congo (RDC), indique le ministère belge des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement sur son site web.

Face à son passé colonial en Afrique centrale, la Belgique a décidé d'entamer un nécessaire parcours de recherche, de vérité et de mémoire. A cet effet, le projet de recherche concernant la ségrégation subie par les métis issus de la colonisation belge, dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution parlementaire 'Métis', se déroule en deux phases, explique-t-on. La première phase, prévue pour une durée de quatre ans, a été entamée le 1er septembre 2019. La seconde, également prévue pour quatre ans, portera sur une recherche historique circonstanciée sur le rôle des autorités belges dans la façon dont les métis ont été traités à l'époque coloniale dans l'ex-Congo belge (l'actuelle RDC) et dans l'ex-Ruanda-Urundi (Rwanda et Burundi). Les résultats de cette recherche donneront lieu à la publication d'une étude et seront présentés à la Chambre des représentants de Belgique (Assemblée nationale), conformément à la "Résolution Métis". La recherche est soutenue financièrement par le ministère belge des Affaires étrangères, à hauteur de 440 000 euros, de la Coopération au développement, à hauteur de 300 000 euros et par le ministère de la Politique scientifique, à hauteur de 780.000 euros,

Problématique particulièrement sensible

Pour le ministère belge des Affaires étrangères, l'histoire des enfants métis durant la période coloniale est une problématique particulièrement sensible sur le plan humain, au regard des souffrances et injustices subies, et de la longue attente pour que ce vécu et ses conséquences soient reconnus.

La Chambre des représentants de Belgique a adopté à l'unanimité, en mars 2018, la " Résolution relative à la ségrégation subie par les métis issus de la colonisation belge en Afrique " (dite Résolution Métis). La mise en œuvre des demandes reprises dans cette résolution , explique-t-on, est coordonnée par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. La Chambre des représentants avait notamment demandé au gouvernement belge d'analyser la possibilité légale, au regard des règles de droit belge et des conventions internationales, de mettre en place une procédure d'octroi ou de recouvrement de la nationalité pour les enfants métis concernés, ainsi que de prendre les mesures nécessaires visant à résoudre les problèmes subsistants liés aux actes de naissance et de mariage de ceux-ci ; de faire en sorte que les métis belges issus de la colonisation reçoivent toute la collaboration possible des ambassades et des postes diplomatiques belges présents sur place afin de pouvoir identifier leurs parents biologiques et de mettre en place un mécanisme pour faciliter la consultation des archives coloniales en Belgique par les métis issus de la colonisation belge et leurs descendants.

Des excuses pour les souffrances et l'injustice subies

Ces dernières années, le gouvernement belge a présenté des excuses quant à diverses questions liées au passé colonial de la Belgique. Concernant les métis, des excuses au nom du gouvernement fédéral ont été présentées en avril 2019 par l'ancien Premier ministre, Charles Michel, pour les souffrances et l'injustice subies par les personnes d'ascendance mixte nées durant la période coloniale en Afrique centrale.

Conformément aux demandes formulées dans la résolution, un projet de recherche concernant la ségrégation subie par les métis issus de la colonisation belge est actuellement mené.