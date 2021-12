Afrique du Nord: L'Algérie vainqueur de la Coupe Arabe FIFA - La liesse envahie les rues des wilayas du Centre

Blida — Une vague déferlante de joie a envahi, samedi, les rues des wilayas du Centre du pays, immédiatement après la victoire de la sélection nationale des locaux de football en finale de la coupe arabe FIFA-2021 face à la Tunisie (2-0 en prolongation) au Stade El Bayt à Doha.

A Blida, dont les rues ont vibré dans la journée aux cris de viva l'Algérie, une ambiance folle s'est emparé de tous les quartiers de la ville, envahis dés la fin du match, par une déferlante de supporters et de familles, sortis fêter cette victoire, en brandissant les drapeaux nationaux, et ceux de la Palestine pour crier leur joie à l'égard de ce couronnement par la Coupe arabe.

Les amateurs de sport de la wilaya se sont empressés de rejoindre le centre ville de Cherchell, où jeunes, femmes, adultes et enfants ont célébré dans une belle ambiance la joie de la victoire, après le coup de sifflet final, et l'annonce de la victoire des camarades de Belaili avec ce titre arabe, le Premier dans l'histoire du football algérien.

Même atmosphère de joie dans la wilaya de Djelfa, où la foule a envahi les rues de la ville, brandissant le drapeau national, et scandant des chants à la gloire des verts, dans un brouhaha de klaxons et de Youyous.

Les rues de la ville de Chlef ont, également, vibré ce soir à la gloire des Verts, dés le coup de sifflet de l'arbitre allemand Daniel Seibert, laissant libre court à la foule en liesse pour envahir les rues principales en partant de la place de la solidariste jusqu'à la place Hassiba Benbouali. Les festivités ont duré jusque tard dans la nuit.

Mêmes scènes de joie dans la wilaya de Boumerdes et toutes les villes de la région, et même ses campagnes, qui ont été envahies par les supporters sortis en force malgré le froid, pour fêter le sacre de l'équipe algérienne, en parcourant les rues avec leurs véhicules et motos, et en brandissant fièrement des drapeaux nationaux et chantant des hymnes de joie.

La wilaya de Médéa a, également, connu les mêmes scènes de joie indescriptible des supporters de l'équipe nationale, sortis par milliers dans les rues principales de la ville pour célébrer ce couronnement historique, scandant des slogans à la gloire de l'équipe nationale. Une présence sécuritaire remarquée a été constatée dans la ville, pour éviter tout accident éventuel, généralement enregistré lors des célébrations de la victoire de l'équipe nationale.

Des milliers de personnes sont, également, sorties dans les rues de Bejaia pour célébrer la victoire de l'équipe nationale de football face à la Tunisie en finale de la coupe arabe des nations. Quelques minutes avant le sifflet final de l'arbitre, les spectateurs qui étaient massés dans les cafés ont déserté les lieux, se portant massivement dans les rues voisines en célébrant dans la liesse et une joie frénétique ce sacre.

Des cortèges se sont instantanément formés et organisés de sortes à joindre le centre-ville et y faire la fête.

A Tizi-Ouzou, dés le coup de sifflet final, une ambiance de liesse, cris de joie, youyous et klaxons, s'est installée à travers les quartiers et artères de la ville, devenus noirs de monde, hommes, femmes et enfants, malgré le froid.