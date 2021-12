Congo-Brazzaville: Justice - Atou Matubuana arrêté, puis relâché!

Après plusieurs mois de cavale, l'ancien gouverneur du Kongo central a été transféré au parquet général près la Cour de cassation qui avait émis un mandat d'amener contre lui, pour des faits de détournement des deniers publics.

L'ancien gouverneur de la province du Kongo central, Atou Matubuana, a été arrêté le 18 décembre, à Kinshasa. Selon le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice (Acaj), Me Georges Kapiamba, l'ex-gouverneur était recherché pour détournement des fonds publics, notamment plusieurs millions de dollars. Ce fait a été également à la base de l'interpellation et de l'arrestation de son comptable et de son directeur de cabinet par le parquet près la Cour de cassation.

Atou Matubuana, recherché par la justice, est entré en clandestinité depuis plusieurs mois déjà. Il n'a refait surface que pour assister au discours du chef de l'Etat sur l'état de la nation, devant le congrès, au Palais du peuple. C'est après cette apparition qu'il vient d'être arrêté et transféré au Parquet général près la Cour de cassation.

De son côté, le président de l'Assemblée provinciale du Kongo central, Jean-Claude Vuemba, s'est dit indigné du traitement que l'on a fait subir à Atou Matubuana. Cet élu a dénoncé la brutalité avec laquelle l'ex-gouverneur a été arrêté. " C'est avec indignation que je viens de voir l'arrestation du gouverneur du Kongo central. C'est un présumé innocent et il a droit au respect de sa vie. On ne peut pas conduire un ex-représentant du chef de l'État à pieds...Comme Ne Kongo, nous ne pouvons accepter cette humiliation, c'est inacceptable. Atou Matubuana est un présumé innocent, nous ne pouvons pas accepter cette humiliation ", a dit le président de l'organe délibérant du Kongo central à la presse.

Selon des sources concordantes, l'ex-gouverneur a été rélaché dans l'après midi. Et, toutes les personnes qui l'ont interpellé auraient, à leur tour, été arrêtées. On leur reproche de l'avoir humilié en le traînant dans la rue, pieds nus, comme un vulgaire petit monsieur. L'ex-gouverneur serait gardé, pour l'heure, au cachot du palais de justice à Gombe, sur ordre du procureur général Mumba de la Cour de cassation. Il sera présenté au magistrat instructeur le 20 décembre. Le reste n'est que diversion et stratégie de communication.