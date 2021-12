Afrique: BAD - Alex Mubiru, nommé directeur général par intérim du Cabinet du président

L'Ougandais Alex Mubiru a été nommé au poste de directeur général par intérim du président, avec effet au 17 décembre 2021, indique une note de la Banque africaine de développement (Bad).

Dr Mubiru occupera ce poste jusqu'à nouvel ordre, compte du fait que la directrice générale du cabinet du président, Mme Yacine Fal, a été nommée au poste de vice-présidente par intérim chargée du Développement régional, de l'Intégration et de la Prestation de services.

Titulaire d'une licence en philosophie, sciences politiques et économie (cum laude) du Macalester College aux États-Unis (1992), d'un master en gestion des affaires publiques (1996) et d'un doctorat en affaires publiques (2000), tous deux obtenus à l'université de Princeton aux États-Unis, Dr Alex Mubiru a rejoint la Bad en tant qu'économiste chercheur principal (2009-2010), et a successivement occupé les fonctions d'économiste pays principal au bureau-pays de la Banque en Tanzanie (2010-2012), de conseiller stratégique principal, au Département des politiques stratégiques et opérationnelles (2012-2014), où il était membre de l'équipe restreinte chargée de coordonner l'élaboration de la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque, et chef de projet pour l'élaboration de la stratégie du secteur privé 2013-2017 de la Banque.

" J'exprime toute ma gratitude au président Adesina pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant au poste de directeur général par intérim du Cabinet du président. Nous avons une équipe formidable et efficace au sein du Cabinet du président et nous avons eu la chance d'avoir Mme Yacine Fal comme directrice générale. Je ferai de mon mieux pour maintenir le leadership et les normes élevées qu'elle a établis et assurer une coordination harmonieuse et efficace du travail et des activités du Cabinet du président au cours de cette période où la directrice générale est appelée à servir la Banque à un autre poste en tant que vice-présidente par intérim chargée du Développement régional, de l'Intégration et de la Prestation de services.", a déclaré Dr Alex Mubiru suite à sa nomination.

Pour sa part, le président de la Bad, Akinwumi Adesina a souligné que " Alex est un professionnel accompli, doté de la maturité et de l'expérience nécessaires à ce poste. Il possède une connaissance approfondie des institutions et a fait ses preuves. Son expérience au sein de l'équipe de direction du Cabinet du président lui permettra de soutenir efficacement le président et son Cabinet pendant cette période de transition où la directrice générale du Cabinet du président, Mme Yacine Fal, est appelée à assumer la fonction de vice- présidente par intérim chargée du Développement régional, de l'Intégration et de la Prestation de services ".