Sénégal: Samba Peuzzi, chanteur - "Je veux casser les codes du rap"

Samba Peuzzi est l'un des artistes chanteurs les plus en vue ces dernières années à Dakar. Son style est caractérisé par l'ajout au rap des instruments comme le Tama ou encore les duos avec des chanteurs mbalax dans ses sons rap. Découvrez le monde de Samba Tine à travers ce portrait.

Lorsqu'il apparaît dans le salon de son manager, l'on se demande si c'est bien ce frêle corps qui explose les vues sur YouTube. Il dissimule ses rastas dans sa casquette noire qui s'accommode à sa chemise qui illustre bien son style vestimentaire propre à lui. Il s'assoit posément et aborde la discussion avec une petite voix. Sur le coup, on lui donnerait bien le surnom de " Samba le timide " tant la voix se fait douce, presque inaudible.

Un portrait de lui accroché au mur du local marque une différence avec l'homme niché dans le sofa, le téléphone à la main.

Les airs de ses chansons emplissent l'espace de ce studio américain. Samba Tine alias Samba Peuzzi est un jeune artiste de 25 ans évoluant dans le rap sénégalais.

UN STYLE POLYVALENT

" Je me décris plus comme quelqu'un qui fait de la musique tout court ", entame-t-il, refusant d'être enfermé dans des carcans musicaux. Samba " Peuzey " qui a fini par donner Samba Peuzzi a commencé par la danse dans le lycée qu'il fréquentait avec son groupe.

Par la suite, il a eu des entrées à " Rep'Tyle Music " et ceci a déclenché sa passion pour le rap. " Rep'Tyle a réveillé la bête qui était en moi en matière de musique, surtout Dip ", s'exclame-t-il avec un sourire dévoilant les dents blanches contrastant avec son teint légèrement clair.

Ainsi, le rap est devenu quelque chose d'instantané chez lui et c'est la résultante de son ouverture d'esprit. " J'ai trouvé un rap local qui stagne, moi je veux le faire évoluer à travers des styles différents en introduisant des Tamas... ", se glorifie-t-il. Cette panachée de styles musicaux lui vaut des clashs de la part de certains rappeurs qui le trouvent plutôt " Mbalaxman ". Cette critique, Samba la reçoit avec hilarité. " Je fais quelque chose et ceux qui n'aiment pas ne sont pas encore à ce niveau, donc c'est normal qu'ils ne comprennent pas ", convainc-t-il car, toujours selon lui, il cherche à rendre international la musique sénégalaise car le " mbalax " à lui seul s'exporte difficilement.

La facilité qu'il a dans ses mélanges lui vient de ses longues séances d'écoute des différents artistes notamment Drake, Ndongo Lô, Wizkid, Youssou Ndour, Orchestra Boabab et Souleymane Faye.

DIAMEGUENE, SON FIEF

Dans les sons de Samba, il se représente facilement comme un fils de la commune de Diameguene dans le département de Pikine ; dans les faits, le constat est pareil. Le jeune artiste d'un quart de siècle évoque son quartier dans chaque phrase. " J'ai toujours eu le support de Diameguene et ça, dès le début de ma carrière. Chez moi, les enfants trainent toujours devant la maison, guettant mon arrivée. Tout ceci me fait tellement plaisir que je me représente comme un fils de Diameguene ", explique-t-il avec une note de fierté mêlée à une grande satisfaction de son fief comme " Dip le fait avec Grand Yoff ".

31 DÉCEMBRE, JOUR DE CONFIRMATION

Samba cherche à véhiculer des messages forts à la jeunesse mais " je devais y aller autrement que le hardcore. Donc, je fais quelque chose de soft pour attirer les jeunes et après je donne des leçons ", détaille-t-il. Dans sa musique, il y ajoute un petit plus pour attirer, car " nous avons importé le rap, nous devons le rendre local avec des élargissements ", dit-il.

Ses sons ne sont pas mal appréciés par les plus petits, ceci semble le surprendre : " Je me demande comment les enfants ont fait pour connaître mes sons ", lance-t-il avec une note d'étonnement. Il imagine que son langage " de la rue " est à la base de tout. " J'utilise des mots de la rue, car je vadrouille toujours et ça se sent dans ma musique ", donne-t-il en début d'explication. Tout le contraire de sa famille qui est assez effacée. Orphelin de père, il compte beaucoup sur le soutien de sa mère, de ses frères mais aussi... de sa bien-aimée.

Ce Sérère aux faux airs de Haal Pulaar a pour ambition de faire carrière mais aussi de produire d'autres jeunes après lui. La musique doit être une industrie, est-il conscient.

Des qualités ? Samba se dit extrêmement positif, il ne souhaite pas d'avoir des " bad energy " autour de lui. Par contre, son défaut le plus flagrant est son incapacité à venir à l'heure. De même, la musique a eu le dessus sur ses études.

En cette fin d'année, Samba Peuzzi prépare un show. Il s'agit de son premier concert solo qu'il tiendra sur l'Esplanade du Grand Théâtre de Dakar. " Je me jauge en même temps, car je n'ai jamais fait de grand show ", dit-il. Ainsi, il a remixé son premier album solo et promet de grands moments à ses fans. " Diameguene est mon Adn et je compte déjà sur le soutien de mon quartier ".